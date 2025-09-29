Нечто особенное: принц Гарри рассекретил, какой подарок привез своему отцу королю Чарльзу

Принц Гарри / © Associated Press

Реклама

После визита в Лондон Гарри не давал никаких комментариев о том, как прошла встреча и лишь единожды высказался. Теперь же герцогу Сассекскому пришлось отреагировал на сообщения, которые появились в прессе и, в которых обсуждался «тон» его встречи с королем 10 сентября.

Принц Гарри опроверг утверждения о том, что после недавней встречи с отцом он почувствовал себя «официальным гостем», а не членом семьи, назвав это сообщение «категорически ложным».

Король Чарльз и принц Гарри / © Associated Press

В заявлении для журнала People представитель герцога Сассекского опроверг недавние сообщения — в том числе опубликованное в The Sun 26 сентября — в которых воссоединение 10 сентября в Кларенс-хаусе описывалось как «исключительно официальное».

Реклама

«Недавние сообщения о мнении герцога о тоне встречи категорически ложны», — заявил представитель Гарри. «Приписываемые ему цитаты — чистейший вымысел, подпитываемый, как можно предположить, источниками, намеренными помешать любому примирению между отцом и сыном. По-видимому, эти же источники также решили раскрыть информацию об обмене подарками».

Представитель также подтвердил, что Гарри подарил своему отцу фотографию в рамке, но уточнил, что на ней не было ни Гарри, ни Меган Маркл.

Гарри и Меган с детьми / © Instagram Меган Маркл

«Хотя мы предпочли бы, чтобы такие подробности остались конфиденциальными, ради ясности мы можем подтвердить, что была передана фотография в рамке, однако на ней не было герцога и герцогини», — добавил представитель.

В заявлении говорится, что на фотографии запечатлены только внуки короля — 6-летний принц Арчи и 4-летняя принцесса Лилибет, которых Чарльз не видел более трех лет.

Реклама

Напомним, ранее мы рассказывали, какой совет дала принцу Гарри его жена Меган Маркл перед тем, как он отправился в Британию.