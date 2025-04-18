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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принц Гарри рассказал, что думает о бизнесе своей жены Меган Маркл

Принц Гарри впервые публично прокомментировал успех бренда своей жены Меган Маркл.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган и Гарри

Меган и Гарри / © Associated Press

Герцог Сассекский постоянно поддерживал свою жену, которая этой весной снова оказалась в центре внимания благодаря запуску сериала на Netflix «С любовью, Меган» в марте и дебюту ее бренда As ever, вся линейка продукции которого была распродана менее чем за час.

«Я так счастлив за свою жену и полностью поддерживаю все, что она сделала и продолжает делать», — сказал принц Гарри журналу People. «Я невероятно горжусь», — добавил Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Напомним, что принц Гарри появился в финальном эпизоде сериала его жены во время праздничного бранча в честь бизнеса Меган. «Ты проделала действительно отличную работу. Мне нравится», — говорит принц в кадре.

Помимо своего шоу и бренда образа жизни Меган недавно запустила новый подкаст Lemonada Media «Признания женщины-основательницы», премьера которого состоялась 8 апреля.

Тем временем принц Гарри в это время успел впервые побывать с визитом в Украине и пообещал, что вернется сюда еще.

Принц Гарри и Ольга Руднева во Львове

Принц Гарри и Ольга Руднева во Львове

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