Принц Гарри рассказал, какой предмет в школе не любит его сын Арчи

Принц Гарри / © Getty Images

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По словам Гарри в новой школе его сыну принцу Арчи пришлось столкнуться со своим наименее любимым предметом.

«Большинство людей не любят математику», — сказал Гарри, наклонившись, чтобы поговорить с детьми. Мой сын недавно спросил: «Можно мне пойти в школу, где не преподают математику?» Я ответил: «Такой школы не существует!», — рассказал забавную историю о своем ребенке герцог Сассеккий во время визита в Ноттингем, где они с женой Меган пообщались с группой школьников, пишет People.

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Принц Гарри / © Getty Images

Принц Гарри ранее рассказыввал, что в школьные годы его больше интересовали спорт, чем учеба. «Спорт меня очень поддерживал», — сказал он журналу Time ранее в этом году. «Я был одним из тех школьников, которым не нравилась учеба… Если бы не спортивная площадка и количество предлагаемых видов спорта, я бы ни за что не остался в школе».

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Принц Гарри / © Getty Images

Напомним, на этом же мероприятии Гарри коснулся бороды рыжеволосого мужчины, что выглядело весьма забавно.

Принц Гарри / © Getty Images

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