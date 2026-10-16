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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принц Гарри рассказал, какой предмет в школе не любит его сын Арчи

В четверг принц Гарри во время визита в Ноттингем остановился, чтобы пообщаться с группой школьников, и рассказал, как учится его сын Арчи в новой школе в Великобритании.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гарри

Принц Гарри / © Getty Images

По словам Гарри в новой школе его сыну принцу Арчи пришлось столкнуться со своим наименее любимым предметом.

«Большинство людей не любят математику», — сказал Гарри, наклонившись, чтобы поговорить с детьми. Мой сын недавно спросил: «Можно мне пойти в школу, где не преподают математику?» Я ответил: «Такой школы не существует!», — рассказал забавную историю о своем ребенке герцог Сассеккий во время визита в Ноттингем, где они с женой Меган пообщались с группой школьников, пишет People.

Принц Гарри / © Getty Images

Принц Гарри / © Getty Images

Принц Гарри ранее рассказыввал, что в школьные годы его больше интересовали спорт, чем учеба. «Спорт меня очень поддерживал», — сказал он журналу Time ранее в этом году. «Я был одним из тех школьников, которым не нравилась учеба… Если бы не спортивная площадка и количество предлагаемых видов спорта, я бы ни за что не остался в школе».

Принц Гарри / © Getty Images

Принц Гарри / © Getty Images

Напомним, на этом же мероприятии Гарри коснулся бороды рыжеволосого мужчины, что выглядело весьма забавно.

Принц Гарри / © Getty Images

Принц Гарри / © Getty Images

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