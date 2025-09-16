Принц Гарри рассказал, какой совет ему дала жена Меган накануне его встречи с королем Чарльзом

Меган и Гарри / © Associated Press

41-летний герцог Сассекский на прошлой неделе вернулся в Великобританию и встретился со своим отцом, королем Чарльзом, впервые с февраля 2024 года.

В новом интервью The Guardian принц рассказал о поездке, в том числе о ценных советах, которые он получил от своей 44-летней жены Меган Маркл накануне визита на родину.

Принц Гарри в Лондоне / © Associated Press

«Она сказала: „Просто придерживайся правды“. Я всегда к этому прибегаю. Всегда», — сказал Гарри, вспомнив, что Меган сказала ему, что это «самый эффективный способ жить». «И если так думать, кто будет настолько глуп, чтобы лгать? Это отнимает слишком много времени и сил», — добавил он.

В последние годы принц Гарри отдалился от своей семьи, особенно от отца Чарльза и брата, принца Уильяма, после того как в 2020 году он отошел от королевской жизни и переехал в Калифорнию со своей женой и сыном. С тех пор он говорил о семейном разладе в интервью, документальном сериале Netflix и в своих мемуарах 2023 года «Запасной».

Принц Гарри около Кларенс-хауса, где он встречался с королем Чарльзом III / © Getty Images

Однако его недавний визит в Великобританию и встреча с 76-летним королем Чарльзом, похоже, стали шагом к примирению. Встреча стала возможной после того, как Гарри пообещал отцу, что не вынесет из стен Кларенс-хауса, где они встретились, ни единого слова на публику. И единственное, как Гарри прокомментировал ее после журналистам было: «Все внимание должно быть сосредоточено на моем отце».

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

Похоже, герцог провел серьезную работу над ошибками и таки решительно настроен получить усиленную охрану в своей родной стране, чтобы привезти туда детей.