Принц Гарри рассказал, какой совет ему дала жена Меган накануне его встречи с королем Чарльзом
Принц Гарри умный мужчина и всегда прислушивается к советам, которые ему дает его супруга Меган Маркл.
41-летний герцог Сассекский на прошлой неделе вернулся в Великобританию и встретился со своим отцом, королем Чарльзом, впервые с февраля 2024 года.
В новом интервью The Guardian принц рассказал о поездке, в том числе о ценных советах, которые он получил от своей 44-летней жены Меган Маркл накануне визита на родину.
«Она сказала: „Просто придерживайся правды“. Я всегда к этому прибегаю. Всегда», — сказал Гарри, вспомнив, что Меган сказала ему, что это «самый эффективный способ жить». «И если так думать, кто будет настолько глуп, чтобы лгать? Это отнимает слишком много времени и сил», — добавил он.
В последние годы принц Гарри отдалился от своей семьи, особенно от отца Чарльза и брата, принца Уильяма, после того как в 2020 году он отошел от королевской жизни и переехал в Калифорнию со своей женой и сыном. С тех пор он говорил о семейном разладе в интервью, документальном сериале Netflix и в своих мемуарах 2023 года «Запасной».
Однако его недавний визит в Великобританию и встреча с 76-летним королем Чарльзом, похоже, стали шагом к примирению. Встреча стала возможной после того, как Гарри пообещал отцу, что не вынесет из стен Кларенс-хауса, где они встретились, ни единого слова на публику. И единственное, как Гарри прокомментировал ее после журналистам было: «Все внимание должно быть сосредоточено на моем отце».
Похоже, герцог провел серьезную работу над ошибками и таки решительно настроен получить усиленную охрану в своей родной стране, чтобы привезти туда детей.