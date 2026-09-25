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Принц Гарри рассказал о "самой британской вещи", которую он делает со своими детьми
В конце августа 2026 года Гарри с Меган Маркл и их двумя детьми переехали жить в Британию.
Младший сын короля Чарльза рассказал о самом «британском поступке», который он совершил со своей семьей с момента возвращения в странув прошлом месяце.
В интервью журналу Hello! на этой неделе, данном в рамках церемонии вручения премии Wellchild Awards 2026, Гарри рассказал, что после возвращения в Великобританию семья много гуляет.
На вопрос о том, что он сделал с момента возвращения, что для него является самым британским поступком, он ответил: «Погулял. Много гулял. Разве это не самое британское?».
Он также рассказал, что его дети, семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет, с удовольствием едят оладьи с мармитом.
Также Меган Маркл уже успела принять в их новом доме свою подругу из Калифорнии - Келли Макки Зайфен, которая приехала погостить со своим маленьким сыном и поделилась целой подборкой фотографий в своем блоге с этого мероприятия.