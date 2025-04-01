Принц Гарри разорвал отношения со своей кузиной принцессой Евгенией: стала известна причина

Принц Гарри и принцесса Евгения / © Associated Press

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Стало известно, что принц Гарри прекратил всякое общение с кузиной после того, как узнал, что Евгения обедала с его заклятым врагом — Пирсом Морганом.

Британский журналист и телеведущий подтвердил эти заявления в своей программе Piers Morgan Uncensored и сообщил, что герцог «пришел в ярость» из-за случившегося.

Принц Гарри и принцесса Евгения / © Getty Images

В шоу он сказал: «То, что Гарри разорвал отношения с Евгенией произошло из-за меня. Она обедала со мной и группой людей в пабе в Лондоне. И меня видели обнимающей их на прощание, а Гарри увидел это и пришел в ярость. Я могу подтвердить, что это чистая правда. Потому что он не мог этого вынести», — говорится в заявлении Моргана, пишет express.co.uk. Пирс Морган, как известно, много раз критиковал Сассекских и очень нелестно отзывался о Меган.

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Напомним, принц Гарри отдалился от королевской семьи с тех пор, как он и Меган Маркл покинули Британию и переехали в США в 2020 году. Однако он оставался близок с принцессой Йоркской, несмотря на свою вражду с королевской семьей. Гарри и Меган даже купили новый дом для отдыха в Португалии, очень близко к дому принцессы Евгении. Сама принцесса новость никак не комментировала, как и принц Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

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