Принц Гарри сделал громкое заявление о королевской семье

Принц Гарри / © Associated Press

Гарри и его жена Меган посетили саммит InterEdge, проходивший в CENTREPIECE в Мельбурн-парке, на котором принц выступил с основным докладом по вопросам психического здоровья.

В ходе 19-минутного выступления перед аудиторией 41-летний Гарри сказал, что на протяжении своей жизни чувствовал себя «потерянным, преданным или совершенно бессильным».

«Сейчас в мире происходит много событий, которые заставляют нас чувствовать тревогу, стресс, беспомощность, бессилие и полную подавленность. Когда меня пригласили выступить на этом саммите, я не был уверен, ожидается ли от меня выступление в роли человека, который, несмотря ни на что, держит все под контролем, или в роли человека, который, несмотря на то, как это может выглядеть, на самом деле не держит все под контролем», — продолжил Гарри, сообщает PA Media.

Затем Гарри рассказал о своем опыте переживания горя в связи с потерей матери, принцессы Дианы, которая погибла в автомобильной аварии в Париже в августе 1997 года, когда Гарри было всего 12 лет.

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Getty Images

«По моему опыту, потеря дезориентирует в любом возрасте, — сказал Гарри. — Горе не исчезает от того, что мы его игнорируем. Пережить это в детстве, находясь под постоянным наблюдением, как в аквариуме, — да, это будет непросто. А без цели это может сломить тебя», — добавил он.

Принц также заявил, что «не хотел» быть членом королевской семьи после смерти своей матери. «Это убило мою маму», — сказал он.

«Бывали моменты, когда я чувствовал себя подавленным, — продолжил Гарри. — Моменты, когда я чувствовал себя потерянным, преданным или совершенно бессильным. Моменты, когда давление — внешнее и внутреннее — ощущалось постоянно. И моменты, когда, несмотря на все происходящее, мне все равно приходилось притворяться, что все в порядке, чтобы никого не подвести».

«Долгие годы я был к этому равнодушен, и, возможно, тогда это было проще, но у меня также еще не было инструментов, чтобы с этим справиться», — добавил он.

Гарри также рассказал о том, как служба в армии помогла ему развить стойкость, отметив, что этот опыт, включавший две командировки в Афганистан, научил его тому, что стойкость — это не подавление проблем, а развитие способности справляться с возникающими трудностями.

Размышляя о своей королевской роли в тот тяжелый период своей жизни принц сказал: «Я думал: „Я не хочу эту работу. Я не хочу эту роль — куда бы это ни вело, мне это не нравится. „Это убило мою маму, и я был категорически против, и я годами прятал голову в песок. В конце концов я понял: подождите, если бы на этом месте был кто-то другой, как бы он использовал эту платформу, эти возможности и ресурсы, которые с ней связаны, чтобы изменить мир к лучшему?. А еще, чего бы хотела от меня мама? И это действительно изменило мою точку зрения“, — добавил он, пишет People.

Герцог также сказал, что становление мужем и отцом помогло ему переосмыслить ситуацию, и что обретение истинного смысла жизни придало ему уверенности.

«Когда родитель перегружен, дети это чувствуют. Когда кто-то получает поддержку, это чувствуют и члены семьи. Для меня одним из самых больших перемен стало осознание того, что просьба о помощи — это не слабость, а, наоборот, проявление силы», — заявил принц.