Принц Гарри сделал громкое заявление о своей жизни в США: что сказал сын короля Чарльза

Принцу Гарри дал новое интервью, в котором рассказал, намерен ли стать гражданином США.

Принц Гарри

Герцог Сассекский ранее заявлял, что «рассматривал» возможность стать гражданином США после переезда в Калифорнию в 2020 году.

В новом интервью принц Гарри прямо ответил на вопрос, намерен ли он получить американскоое гражданство.

Принц Гарри

29 октября Гарри поделился своей позицией во время неожиданного появления на подкасте «Хасан Минхадж не знает», когда ведущий Хасан Минхадж задал вопрос в сегменте «Royal Rapid Fire».

«Вы собираетесь стать гражданином США?» — спросил Минхадж во время короткой сессии вопросов и ответов.

«Собираюсь ли я стать гражданином США? На данный момент у меня нет таких планов», — ответил принц Гарри, цитирует его слова журнал People.

Отметим, принц Гарри — младший сын короля Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, он родился в Лондоне и является членом британской королевской семьи. В 2020 году принц и его жена Меган Маркл переехали в США, сложив с себя королевские обязанности. Уже в Америке у них родился второй ребенок — дочь Лилибет. Пара обосновалась в Калифорнии, откуда родом Меган, и воспитывает там своих детей, 6-летнего принца Арчи и 4-летнюю принцессу Лили.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми / © Instagram Меган Маркл

В прошлом году принц Гарри заявил, что он «рассматривал» возможность стать гражданином США, но это не было «высоким приоритетом» для него.

