Принц Гарри сделал милый жест в честь 100-летия своей бабушки королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II и принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри также отдал дань уважения своей покойной бабушке — королеве Елизавете II в день ее 100-летнего юбилея, который королевская семья отмечала 21 апреля.

Принц Гарри сделал трогательный жест в честь своей покойной бабушки, несмотря на то, что находился за много километров от места проведения торжеств в Лондоне.

Герцог Сассекский отправил цветы к могиле покойной монархини, которая находится в мемориальной часовне короля Георга VI, расположенной в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, пишет Express.

Напомним, остальные члены королевской семьи во главе с королем Чарльзом и королевой Камиллой собрались на торжествах единым фронтом в Лондоне.

Принц Эдвард, принцесса Кейт, герцогиня Софи и принц Уильям / © Associated Press

Мероприятия прошли в Британском музее, Риджентс-парке и Букингемском дворце. А вечером семья поделилась новым семейным портретом.

Британская королевская семья на новом портрете / © Getty Images

Напомним, королева Елизавета II мирно скончалась 8 сентября 2022 года в поместье Балморал, в Шотландии, а 21 апреля 2026 года ей исполнилось бы 100 лет.