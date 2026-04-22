Принц Гарри сделал милый жест в честь 100-летия своей бабушки королевы Елизаветы II
Принц Гарри также отдал дань уважения своей покойной бабушке — королеве Елизавете II в день ее 100-летнего юбилея, который королевская семья отмечала 21 апреля.
Принц Гарри сделал трогательный жест в честь своей покойной бабушки, несмотря на то, что находился за много километров от места проведения торжеств в Лондоне.
Герцог Сассекский отправил цветы к могиле покойной монархини, которая находится в мемориальной часовне короля Георга VI, расположенной в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, пишет Express.
Напомним, остальные члены королевской семьи во главе с королем Чарльзом и королевой Камиллой собрались на торжествах единым фронтом в Лондоне.
Мероприятия прошли в Британском музее, Риджентс-парке и Букингемском дворце. А вечером семья поделилась новым семейным портретом.
Напомним, королева Елизавета II мирно скончалась 8 сентября 2022 года в поместье Балморал, в Шотландии, а 21 апреля 2026 года ей исполнилось бы 100 лет.