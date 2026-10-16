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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принц Гарри сделал новое душераздирающее заявление о своей матери — принцессе Диане

Герцог Сассекский в очередной раз рассказал о потере своей матери в подростковом возрасте.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гарри

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри появился вместе с доктором Мэри-Фрэнсис О'Коннор на видеоплатформе MasterClass в рамках сессии под названием «Переосмысление горя: развитие устойчивости после утраты».

Герцог Сассекский рассказал о своих чувствах после смерти матери, погибшей в автокатастрофе в Париже в 1997 году, когда принцу было всего 12 лет. Он сказал:

«Я так долго был эмоционально оцепеневшим, в значительной степени потому, что никто не сказал мне, что радость все еще допустима. Что это не предательство. Потому что я чувствовал себя неверным и виноватым из-за возможности быть счастливым и радостным без нее. Мне казалось, что я должен быть грустным и эмоционально оцепеневшим, чтобы доказать ей, что я по ней скучаю», - цитирует слова Гарри express.

Но, когда ему наконец удалось по-настоящему справиться со своими эмоциями, он обнаружил, что все обстоит наоборот.

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Getty Images

Принцесса Диана с сыном Гарри / © Getty Images

«На самом деле я понял, что она просто хотела, чтобы я был счастлив. И это стало для меня огромным психологическим сдвигом. Это освободило меня и дало мне совершенно другой взгляд на жизнь», - добавил Гарри.

Напомним, газета Daily Mail сообщила, что герцог Сассекский мог получить 100 000 долларов плюс долю от доходов от подписки на онлайн-платформу, где рассказал о своем опыте потери.

Принц Гарри / © Getty Images

Принц Гарри / © Getty Images

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