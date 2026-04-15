Принц Гарри сделал редкий комментарий о своем отце Чарльзе на публике: что он сказал

Король Чарльз и принц Гарри

Реклама

Во время своего выступления там принц сделал редкий публичный комментарий о своем отце, чего не делал уже давно.

Гарри принял участие в дискуссии на сцене во время визита в благотворительную организацию, занимающуюся проблемами психического здоровья мужчин, в Мельбурне. Принц заявил, что дети должны быть «улучшенной версией» своих матерей и отцов, и сделал редкие комментарии о своих собственных родителях, короле Чарльзе и покойной принцессе Диане.

Принц Гарри

«Здесь нет осуждения, нет обвинений, нет указания пальцем. Реальность такова, что — как бы вы ни воспитывали детей — это личный опыт, и вы захотите его улучшить», — сказал Гарри.

Реклама

Герцог также рассказал о «разговорах», которых у него никогда не было с родителями, в частности, о социальных сетях — просто потому, что их не существовало 40 лет назад, цитирует его слова журнал Hello!. «Это лишь один из примеров разговоров, которые сейчас происходят в семьях между детьми и родителями, и которых никогда не было между мной и моими родителями», — объяснил он.

С тех пор как Гарри вместе с Меган в 2020 году отказался от исполнения обязанностей членов королевской семьи, у него и остальных членов семьи сложились напряженные отношения.

Принц Гарри

Гарри и Чарльз виделись в последний раз шесть месяцев назад, когда принц посетил Великобританию в связи с церемонией вручения наград WellChild. Встреча за чаем в Кларенс-Хаусе длилась всего 54 минуты, несмотря на то, что до этого они не виделись 19 месяцев.

Между тем, в прошлом месяце появилось сообщение о том, что Гарри надеется летом привезти свою семью в Сандрингем, чтобы воссоединиться с королем на летних каникулах. Получит ли он такое приглашение — большой вопрос.