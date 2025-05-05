Принц Гарри шокировал новым заявлением о своей жене Меган и королевской семье

Принц Гарри / © Associated Press

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После проигранного дела в суде в Лондоне, где принц пытался вернуть себе и своей семье полицейскую охрану, он сделал новое заявление. Гарри сказал, что Меган Маркл не имела бы безопасности после того, как вошла в королевскую семью, если бы он не вмешался.

Это обвинение герцог Сассекский сделал в обширном письме, опубликованном на сайте sussex.com, которым он поделился 2 мая. Обновление появилось через несколько часов после того, как британский судья отклонил его апелляцию о пересмотре финансируемого государством обеспечения, которое, по словам Гарри, было несправедливо лишено его, когда он и Меган отреклись от своих королевских обязанностей в 2020 году.

Меган Маркл и принц Гарри / © Reuters

Младший сын короля Чарльза описал свою юридическую апелляцию как «последнюю меру» и назвал королевский двор «ключевым лицом, принимающим решения» в RAVEC, правительственном королевском и VIP-исполнительном комитете, ответственном за его меры безопасности. В своем резком обвинении Гарри заявил, что RAVEC не хотел защищать Меган, пока он не вмешался.

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«В ноябре 2017 года, до того, как стала известна роль королевской семьи в RAVEC, этот секретный комитет пришел к выводу, что, когда моя жена присоединится к королевской семье, она не должна получать защиту. Только когда я спросил имя человека, готового пойти на этот риск, они отменили решение», — сказал принц Гарри в письме.

Меган Маркл и принц Гарри / © Reuters

Гарри и Меган начали встречаться в июле 2016 года и объявили о своей помолвке чуть больше года спустя, в ноябре 2017 года. Пара поженилась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в мае 2018 года, а в мае 2019 года у них родился первенец — сын принц Арчи, которому 6 мая исполнится шесть лет.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские объявили о своем решении отказаться от своих королевских обязанностей в Великобритании. Они переехали в США, где в июне 2021 года у них родилась дочь Лилибет.

Принц Гарри в Высоком суде в Лондоне / © Associated Press

Принц Гарри также дал интервью BBC, в котором выразил сожаления о том, что его отец король Чарльз не хочет с ним общаться, сказав, что хотел бы помириться с семьей, поскольку не знает, сколько осталось жить монарху.