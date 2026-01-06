Принц Гарри сможет привезти своих детей на встречу к королю Чарльзу

Принц Гарри / © Associated Press

Как сообщает журнал People, ссылаясь на осведомленные источники, есть «позитивные» признаки того, что правительство Великобритании восстановит охрану герцога Сассекского.

Похоже, борьба принца Гарри за восстановление в должности его официальной вооруженной охраны на время визитов в Великобританию продвинулась на шаг вперед. Сообщается, что со стороны правительства поступают «позитивные» сигналы относительно отмены решения об отказе в предоставлении Гарри охраны, и они с осторожной надеждой ожидают, что решение о повышении уровня его защиты будет принято.

© Associated Press

После нескольких лет кампании герцога Сассекского, включая громкую судебную тяжбу, которую он проиграл, в декабре было дано разрешение на полномасштабное расследование. Это означало, что официальная оценка рисков проводилась органом, составляющим список лиц, получающих охрану, — королевским и VIP-исполнительным комитетом, в который входят представители Министерства внутренних дел, столичной полиции и королевской семьи.

4 января газета The Mail on Sunday сообщила, что комитет признал, что критерии для принятия мер безопасности высшего уровня были соблюдены. Источник, близкий к Гарри, заявил: «Теперь это формальность. Источники в Министерстве внутренних дел сообщили, что безопасность Гарри обеспечена».

Принц Гарри с дочерью Лили в Калифорнии / © Instagram Меган Маркл

Таким образом вполне вероятно, что получив снова полицейскую охрану принц Гарри захочет привезти своих детей на встречу к королю Чарльзу, с которым у них снова потеплели отношения с момента их последней встречи в сентябре прошлого года.