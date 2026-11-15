- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 2 мин
Принц Гарри снова приехал в Украину с неанонсированным визитом
Принц Гарри снова посетил с визитом Украину, в этот раз герцог Сассекский побывал во Львове.
В течение 13–14 ноября младший сын короля Чарльза принял участие в конференции, посвященной реабилитации людей, пострадавших в результате войны.
Это уже его четвертая поездка в Украину за время полномасштабного вторжения.
О его визите стало известно 15 ноября из публикаций участников мероприятий и подтверждения главы Львовской ОГА Максима Козицкого.
Принц Гарри выступил на первой международной конференции по вопросам военной травмы, которая проходила 13–14 ноября на базе всеукраинского реабилитационного центра Superhumans Center во Львове. Мероприятие было посвящено полному пути восстановления человека после боевой травмы — от эвакуации и хирургии до протезирования, реабилитации и ментального здоровья.
Во время своего выступления в Superhumans Center Гарри отметил единство гражданских и военных:
«Под одной крышей здесь собрались гражданские и военные, чтобы исцеляться вместе. Не только от самих ран, но и через опыт. Каждый раз, когда я возвращаюсь в Украину, меня всегда тепло приветствуют… Не будет разницы между ветеранами и ранеными — вы будете единым целым, и это единство действительно стоит беречь», — сказал Гарри в своей речи.
Видео с мероприятия поделился в своем телеграм-канале Типовий Львів.
Напомним, в апреле 2026 года Гарри посещал и столицу Украины. Тогда он выступил с речью на Киевском форуме по безопасности, пообщался с украинскими военными и посетил Бучу в сопровождении представителей фонда HALO Trust.