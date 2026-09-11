Принц Гарри в Итоне: вспоминаем, какими были годы учебы младшего сына принцессы Дианы

Принц Гарри / © Getty Images

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В его первый день в этой школе-пансионе для мальчиков 13-летнего принца сопровождали родители — принц Уильям и принцесса Кейт.

Ранее мы уже вспоминали, каким был первый день в Итоне у принца Уильяма, который поступил туда также в 13-летнем возрасте в 1995 году. Тогда на учебу его сопровождали его родители — принцесса Диана и принц Чарльз.

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Принц Гарри в Итоне, 1998 год / © Getty Images

Мы также решили вспомнить, каким был первый день учебы в Итонском колледже принца Гарри, он поступил туда в 1998 году, через три года после старшего брата.

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На этом снимке принц Гарри выходит из своего школьного корпуса, направляясь на первый урок в Итонском колледже.

Принц Гарри в Итоне / © Getty Images

А это фото сделано несколько позже. Принц запечатлен в типичной ученической комнате, где есть стереосистема и плакаты, а на столе стоит фотография его матери, принцессы Дианы. Это один из снимков серии, опубликованной перед окончанием принцем Гарри учебы в Итонской школе-пансионе.

Принц Гарри в Итоне / © Getty Images

Принц Гарри в Итоне, 2003 год / © Getty Images

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