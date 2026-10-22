Принц Гарри в трех словах рассказал о состоянии здоровья своего отца - короля Чарльза

Принц Гарри / © Associated Press

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Недавно принц дал интервью журналу GQ, в котором затронул широкий круг тем, включая горе, семейные драмы и свое возвращение в Великобританию.

Хотя Гарри на протяжении многих лет хранил молчание о своем отце, короле Чарльзе, в этом интервью герцога спросили о монархе. Это побудило Гарри рассказать миру о состоянии здоровья короля.

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Король Чарльз III / © Associated Press

Это произошло после того, как в 2024 году у монарха был диагностирован рак неизвестной этиологии. Он до сих пор проходит лечение от рака.

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Во время беседы принца Гарри спросили, испытывает ли он предчувствие скорби по отцу после того, как ему поставили диагноз рак. Гарри честно ответил: «Да, испытываю. И я думаю, что это, возможно, помогает».

Это то, что нам всем предстоит пережить: потеря родителя, обоих родителей и друзей. Это универсальное чувство».

На вопрос о том, не повлияли ли последние несколько лет на состояние здоровья его отца, герцог ответил: «Да, но ему становится лучше. Так что, да». «Я думаю, что есть большая разница между потерей одного родителя и потерей двух», - добавил герцог Сассекский.

Принц Гарри / © Associated Press

Комментарий о том, что королю «становится лучше», вероятно, облегчил настроение поклонникам королевской семьи, которые выражали монарху глубокое сочувствие на протяжении всей его борьбы с раком. Король всегда выражал благодарность общественности за добрые пожелания, которые он получал с момента постановки диагноза.

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В этом же интервью, напомним, принц Гарри раскрыл причину своего сенсационного возвращения в Великобританию.

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