Принц Гарри в Украине повторил поступок своей матери принцессы Дианы
Принц Гарри сегодня присоединился к фонду HALO Trust и посетил город Буча, чтобы посмотреть демонстрацию новейших цифровых технологий разминирования.
Герцог Сассекский управлял дроном с искусственным интеллектом, который обнаруживает и определяет местоположение смертоносных взрывчатых веществ, и даже руководил роботом, используемым для обезвреживания взрывчатки на земле.
Видео организация поделилась у себя в Instagram.
HALO Trust — это британская благотворительная организация, цель которой — спасать жизни и помогать общинам восстанавливаться после конфликтов, обеспечивая безопасность на суше.
«Почти 30 лет назад, когда моя мать посещала Анголу, саперы выполняли кропотливую работу на коленях. Сегодня они используют дроны, искусственный интеллект и роботов», — сказал принц Гарри во время своего визита.
В 2022 году украинское правительство оценило территорию, потенциально заминированную минами и взрывчатыми веществами, вдвое превышающую площадь Австрии.
С тех пор HALO добилась реального прогресса: территория размером примерно с Бельгию признана безопасной, что позволило семьям вернуться домой, а фермерам — безопасно обрабатывать свои земли.
Сегодня, напомним, принц Гарри также почтил память жертв российской оккупации у мемориала в Буче.
А вчера в Киеве младший сын короля Чарльза выступил на Киевском форуме по безопасности, передав послание Путину и Трампу.