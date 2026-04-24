Принц Гарри в Украине повторил поступок своей матери принцессы Дианы

Принц Гарри сегодня присоединился к фонду HALO Trust и посетил город Буча, чтобы посмотреть демонстрацию новейших цифровых технологий разминирования.

Принц Гарри

Принц Гарри / © ALS Association

Герцог Сассекский управлял дроном с искусственным интеллектом, который обнаруживает и определяет местоположение смертоносных взрывчатых веществ, и даже руководил роботом, используемым для обезвреживания взрывчатки на земле.

Видео организация поделилась у себя в Instagram.

HALO Trust — это британская благотворительная организация, цель которой — спасать жизни и помогать общинам восстанавливаться после конфликтов, обеспечивая безопасность на суше.

«Почти 30 лет назад, когда моя мать посещала Анголу, саперы выполняли кропотливую работу на коленях. Сегодня они используют дроны, искусственный интеллект и роботов», — сказал принц Гарри во время своего визита.

Принцесса Диана в Анголе, 1997 год / © Getty Images

В 2022 году украинское правительство оценило территорию, потенциально заминированную минами и взрывчатыми веществами, вдвое превышающую площадь Австрии.

С тех пор HALO добилась реального прогресса: территория размером примерно с Бельгию признана безопасной, что позволило семьям вернуться домой, а фермерам — безопасно обрабатывать свои земли.

Сегодня, напомним, принц Гарри также почтил память жертв российской оккупации у мемориала в Буче.

Принц Гарри в Буче, фото: facebook.com/buchagolova

А вчера в Киеве младший сын короля Чарльза выступил на Киевском форуме по безопасности, передав послание Путину и Трампу.

Принц Гарри на Киевском форуме по безопасности / © ALS Association

