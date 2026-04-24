Принц Гарри в Украине повторил поступок своей матери принцессы Дианы

Принц Гарри / © ALS Association

Реклама

Герцог Сассекский управлял дроном с искусственным интеллектом, который обнаруживает и определяет местоположение смертоносных взрывчатых веществ, и даже руководил роботом, используемым для обезвреживания взрывчатки на земле.

Видео организация поделилась у себя в Instagram.

HALO Trust — это британская благотворительная организация, цель которой — спасать жизни и помогать общинам восстанавливаться после конфликтов, обеспечивая безопасность на суше.

Реклама

«Почти 30 лет назад, когда моя мать посещала Анголу, саперы выполняли кропотливую работу на коленях. Сегодня они используют дроны, искусственный интеллект и роботов», — сказал принц Гарри во время своего визита.

Принцесса Диана в Анголе, 1997 год / © Getty Images

В 2022 году украинское правительство оценило территорию, потенциально заминированную минами и взрывчатыми веществами, вдвое превышающую площадь Австрии.

С тех пор HALO добилась реального прогресса: территория размером примерно с Бельгию признана безопасной, что позволило семьям вернуться домой, а фермерам — безопасно обрабатывать свои земли.

Сегодня, напомним, принц Гарри также почтил память жертв российской оккупации у мемориала в Буче.

Реклама

Принц Гарри в Буче, фото: facebook.com/buchagolova

А вчера в Киеве младший сын короля Чарльза выступил на Киевском форуме по безопасности, передав послание Путину и Трампу.