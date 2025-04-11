Принц Гарри во Львове: сын короля Чарльза III приехал в Украину и обещал вернуться снова

Принц Гарри / © Associated Press

Реклама

Младший сын короля Чарльза приехал во Львов, чтобы встретиться с жертвами войны.

9 апреля принц Гарри приехал во Львов, где посетил клинику поддержки раненых военнослужащих и гражданских лиц. Superhumans Center. В клинике пациенты получают бесплатное протезирование, хирургию и психологическую поддержку.

Принц Гарри во Львове, фото instagram.com/superhumans.center

Герцога Сассекского пригласили посетит центр еще в прошлом году, а в этом году на Invictus Games 2025 в Ванкувере его пригласили снова приехать в Украину. Гарри и его жена Меган Маркл поддерживают нашу страну с 2022 года и неоднократно публично демонстрировали эту поддержку.

Реклама

Целью визита Гарри было увидеть своими глазами лучшие в своем классе услуги поддержки и реабилитации, предоставляемые в стране, где идет активная война. В Instagram центра опубликовали видеоролик с визита принца Гарри.

«Это мой первый визит в Украину, и точно не последний. Для меня было огромной честью и привилегией приехать сюда вместе с делегацией Invictus, с некоторыми из наших спортсменов и участников Игр из Великобритании за последние десять лет. Приехать сюда, в центр Superhumans, и увидеть невероятную, потрясающую реабилитацию и уход, которые здесь предоставляют под одной крышей, специально созданной для этого, — это просто впечатляет», — сказал принц Гарри о визите.

Принц Гарри во Львове, фото instagram.com/superhumans.center

Напомним, принц провел 10 лет в британской армии, а в 2014 году основал адаптивное спортивное мероприятие для раненых и больных военнослужащих и ветеранов, которое называется «Игры непокоренных».

Принц Гарри во Львове, фото instagram.com/superhumans.center

Напомним, в апреле 2022 года во Львове побывала голливудская актриса Анджелина Джоли.

А в апреле 2024 года в Киев приезжала герцогиня Эдинбургская Софи. Она побывала тогда не только в столице, но и посетила Бучу и Ирпень.