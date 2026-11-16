Принц Гарри во Львове: сын короля Чарльза встретился с ветеранами и принял участие в отборе на "Игры Непокоренных"

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

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Спустя несколько дней после совместной поездки в Брюссель со своей женой Меган Маркл, принц Гарри вновь появился на публике с необъявленным визитом в Украину.

Герцог Сассекский совершил двухдневный визит во Львов. Это уже вторая его поездка в город и третья в Украину за время полномасштабного вторжения. Впервые во Львове британский принц появился в апреле 2025 года.

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Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Во время поездки Гарри встретился с ранеными ветеранами и выступил на конференции для медиков, где передал слова поддержки.

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«Вы выиграете войну, и тогда у вас будут все условия для успеха», — сказал принц, стоя на сцене во время конференции, организованной организацией Superhumans, которая оказывает медицинскую помощь раненым взрослым и детям на войне.

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Сын короля Чарльза также наблюдал за выступлениями раненых ветеранов, борющихся за место в украинской команде на Играх Invictus, которая планирует отправить 60 участников на Игры 2027 года в Бирмингеме – это будет самая большая команда, которую страна когда-либо собирала, поскольку война привела к увеличению числа солдат с ампутациями и инвалидностью.

«Когда война закончится, и Украина одержит победу, мы будем готовы поддержать вас в проведении «Игр непокоренных», — сказал Гарри ветеранам.

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Напомним, с момента вторжения России в 2022 году принц Гарри четырежды посещал Украину. Он был во Львове в апреле 2025 года, когда побывал в реабилитационном центре Superhumans Center. Позже в ноября 2026 года, герцог Сассекский совершил еще один неанонсированный визит во Львов. В рамках этой поездки он выступил на первой международной конференции по вопросам военной травмы, которая проходила на базе Superhumans Center.

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Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Также в сентябре 2025 года он впервые посетил Киев, где встретился с ветеранами, посетил Музей истории Украины во Второй мировой войне, а также встретился с уже экс-премьер-министром Украины Юлией Свириденко, которая показала ему последствия обстрелов. Останавливался в столице принц в отеле Hilton Kyiv.

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

Принц Гарри во Львове / © Associated Press

А в апреле 2026 года принц Гарри снова побывал в Киеве и посетил Киевский форум по безопасности, где выступил с речью, пообщался с украинскими военными и съездил в Бучу в сопровождении фонда HALO Trust.

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