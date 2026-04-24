Принц Гарри во время визита в Бучу заявил: "Я всегда буду частью королевской семьи"
Спустя шесть лет после того, как он покинул Великобританию вместе со своей женой Меган, принц Гарри заявил, что «всегда будет частью королевской семьи».
Герцог Сассекский дал интервью телеканалу ITV News по завершении двухдневного визита в Украину, в ходе которого он, похоже, стал более уверенно высказываться по вопросам, которые его волнуют.
«Я здесь, занимаюсь тем, для чего родился, — сказал он, — и мне это нравится».
В пятницу он побывал в Буче, городе в Киевской области, где четыре года назад российские войска совершили множество военных преступлений.
И когда речь заходит о таких масштабных проблемах, принц Гарри, похоже, решил, что может быть смелее, когда дело доходит до высказываний по поводу некоторых мировых событий.
Когда его спросили, чувствует ли он, что с него сняли оковы после того, как герцог и герцогиня Сассекские отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи в 2020 году, он ответил: «С моей точки зрения, нам нужно чувствовать себя способными говорить правду власть имущим. Это действительно так просто. Меня бы обеспокоило, если бы мы жили в мире, где никто на моем месте или кто-либо еще, где бы он ни находился, не мог бы говорить о тех вещах и реалиях, которые мы видим», — сказал принц.
Гарри также сказал, что не хотел чувствовать себя «заткнутым», потому что все считается слишком политизированным. «Я категорически с этим не согласен», — заявил он.
С журналистами Гарри говорил из церкви Святого Андрея в Буче, на месте массового захоронения в 2022 году, где сейчас находится мемориал 500 мирным жителям, погибшим здесь.
В четверг на Киевском форуме по безопасности в своем выступлении принц призвал президента РФ Путина прекратить войну. Он также говорил о необходимости «американского лидерства» в вопросе Украины, после того как США ранее обязались защитить страну, когда она отказалась от ядерного оружия в 1990-х годах.
Гарри не упомянул Дональда Трампа по имени, но это вызвало реакцию президента США вчера вечером, который заявил, что принц «не выражает мнение Великобритании».
Учитывая риск того, что его слова могут осложнить положение короля Чарльза в США на следующей неделе, журналисты спросили Гарри, считает ли он, что его речь в Украине повлияет на государственный визит.
«Нет, я так не думаю. Совсем нет», — ответил он.
Как известно практически всему миру, Гарри и Меган покинули королевскую семью в 2020 году, но герцог Сассекский сегодня заявил, что всегда будет ее частью.
«Я всегда буду частью королевской семьи, и я здесь, работаю и делаю то, для чего родился. И мне это нравится», — подытожил герцог Сассекский.