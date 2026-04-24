Принц Гарри во время визита в Бучу заявил: "Я всегда буду частью королевской семьи"

Принц Гарри / © ALS Association

Герцог Сассекский дал интервью телеканалу ITV News по завершении двухдневного визита в Украину, в ходе которого он, похоже, стал более уверенно высказываться по вопросам, которые его волнуют.

«Я здесь, занимаюсь тем, для чего родился, — сказал он, — и мне это нравится».

В пятницу он побывал в Буче, городе в Киевской области, где четыре года назад российские войска совершили множество военных преступлений.

И когда речь заходит о таких масштабных проблемах, принц Гарри, похоже, решил, что может быть смелее, когда дело доходит до высказываний по поводу некоторых мировых событий.

Принц Гарри в Буче, фото: facebook.com/buchagolova

Когда его спросили, чувствует ли он, что с него сняли оковы после того, как герцог и герцогиня Сассекские отказались от исполнения обязанностей членов королевской семьи в 2020 году, он ответил: «С моей точки зрения, нам нужно чувствовать себя способными говорить правду власть имущим. Это действительно так просто. Меня бы обеспокоило, если бы мы жили в мире, где никто на моем месте или кто-либо еще, где бы он ни находился, не мог бы говорить о тех вещах и реалиях, которые мы видим», — сказал принц.

Гарри также сказал, что не хотел чувствовать себя «заткнутым», потому что все считается слишком политизированным. «Я категорически с этим не согласен», — заявил он.

С журналистами Гарри говорил из церкви Святого Андрея в Буче, на месте массового захоронения в 2022 году, где сейчас находится мемориал 500 мирным жителям, погибшим здесь.

В четверг на Киевском форуме по безопасности в своем выступлении принц призвал президента РФ Путина прекратить войну. Он также говорил о необходимости «американского лидерства» в вопросе Украины, после того как США ранее обязались защитить страну, когда она отказалась от ядерного оружия в 1990-х годах.

Гарри не упомянул Дональда Трампа по имени, но это вызвало реакцию президента США вчера вечером, который заявил, что принц «не выражает мнение Великобритании».

Принц Гарри на конференции в Киеве / © ALS Association

Учитывая риск того, что его слова могут осложнить положение короля Чарльза в США на следующей неделе, журналисты спросили Гарри, считает ли он, что его речь в Украине повлияет на государственный визит.

«Нет, я так не думаю. Совсем нет», — ответил он.

Как известно практически всему миру, Гарри и Меган покинули королевскую семью в 2020 году, но герцог Сассекский сегодня заявил, что всегда будет ее частью.

Меган и Гарри / © Associated Press

«Я всегда буду частью королевской семьи, и я здесь, работаю и делаю то, для чего родился. И мне это нравится», — подытожил герцог Сассекский.