Принц Гарри возложил букет красных роз на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве
Принц Гарри во время визита в Киев посетил Национальное военное мемориальное кладбище в столице.
Младший сын короля Чарльза был в украинской столице два дня. Он выступил на Киевском форуме по безопасности, где обратился к президенту Трампу и Путину, а также побывал в Буче.
Герцог Сассекский не обошел внимание и Национальное военное мемориальное кладбище в Киеве, где он возложил цветы могилы неизвестных украинских военнослужащих, погибших во время российского вторжения.
41-летний принц Гарри выглядел мрачным, отдавая дань уважения павшим солдатам. Надев многочисленные военные награды, полученные за время службы в британской армии, принц опустился на колени у одной из могил и возложил букет красных роз.
Во время визита в Украину герцог дал интервью телеканалу ITV News, где заявил: «Я всегда буду частью королевской семьи, и я здесь, работаю и делаю то, для чего родился. И мне это нравится», имея ввиду поддержку Украины.