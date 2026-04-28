Принц Гарри возложил букет красных роз на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве

Принц Гарри в Киеве / © Getty Images

Младший сын короля Чарльза был в украинской столице два дня. Он выступил на Киевском форуме по безопасности, где обратился к президенту Трампу и Путину, а также побывал в Буче.

Принц Гарри в Буче, фото: facebook.com/buchagolova

Герцог Сассекский не обошел внимание и Национальное военное мемориальное кладбище в Киеве, где он возложил цветы могилы неизвестных украинских военнослужащих, погибших во время российского вторжения.

Принц Гарри, герцог Сассекский, подписывает гостевую книгу во время посещения Национального военного мемориального кладбища в Киеве, апрель 2026 года / © Getty Images

41-летний принц Гарри выглядел мрачным, отдавая дань уважения павшим солдатам. Надев многочисленные военные награды, полученные за время службы в британской армии, принц опустился на колени у одной из могил и возложил букет красных роз.

Принц Гарри во время посещения Национального военного мемориального кладбища в Киеве / © Getty Images

Во время визита в Украину герцог дал интервью телеканалу ITV News, где заявил: «Я всегда буду частью королевской семьи, и я здесь, работаю и делаю то, для чего родился. И мне это нравится», имея ввиду поддержку Украины.

