Принц Гарри встретился с парамедиком "Тайрой" в Украине

Принц Гарри, Юлия Паевская и Меган Маркл / © Getty Images

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Юлия, которую многие также знают под псевдонимом «Тайра», сфотографировалась с Гарри и опубликовала это фото на своей странице в Instagram. Также парамедик и волонтер поделилась впечатлениями от встречи с герцогом Сассекским в трогательном посте.

«Скажу честно: мы видели много. И боль, и утраты, и отчаяние, и происки смерти. Но есть моменты, которые пробивают броню — даже ту, что наросла слоями фронта на каждом из нас. В окопах, в реанимациях и карцерах. Принц Гарри приехал без понтов, без кортежа, без театра. Просто встал рядом — как один из нас. Человек, знающий, что такое потеря. Что такое служить. И что значит подняться после падения.

Я безумно рада была снова обнять его — как и всю команду Инвиктусов. Мы все вместе — те, кто не просто выжил, а держится, помогает другим держаться и еще шутит в процессе. Такой теплый интернациональный сговор несокрушимости. Ироничная, с блеском в глазах и шрамами — внешними и внутренними, только придающими прочности», — написала она.

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«INVICTUS — это не о медалях. Это о людях, которые не сломались. О тех, кто мог бы лежать и жалеть себя, но вместо этого побеждает даже не в полной комплектации по конечностям — и смеется в лицо вызовам. Благодарим также Superhumans Center — за все. За ваши невероятные усилия и передовой опыт в мире обновления. За новые руки, ноги, возможность дышать. За силу. За веру. За помощь раненым хартийцам и всем собратьям и сестрам. За то, что собираете нас вместе — не как обломки войны, а как новую армию жизни», — добавила Юлия.

Также она пообещала в конце, что «INVICTUS GAMES будет в Украине! А тем, кто еще сомневается — мы не сдадимся. У нас теперь подкрепление с posh english».

Но это не первая их встреча. Юлия познакомилась с Гарри на Invictus Games в Дюссельдорфе в сентябре 2023 года, где она завоевала награду за плавание, которую ей вручил принц.

Принц Гарри, Юлия Паевская и Меган Маркл / © Getty Images

Юлия Паевская и Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гарри, Юлия Паевская и Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гарри / © Associated Press Принц Гарри с мамой Дианой / © Associated Press Принц Гарри / © Associated Press Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press Принц Гарри / © Associated Press Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press Принц Гарри с семьей / © Associated Press Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press Принц Гарри / © Associated Press Свадьба Меган и Гарри / © Associated Press