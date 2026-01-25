Принц Гарри вышел в свет с женой Меган после критики в адрес президента Трампа

Принц Гарри, Эми Редфорд и Меган Маркл / © Getty Images

Вчера герцог и герцогиня Сассекские появились на публике перед премьерой своего нового документального фильма «Королевы печенья» в Центре исполнительских искусств Роуз Вагнер в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Супруги посетили специальный показ фильма, рассказывающего о четырех девочках-скаутах, которые переживают культовый сезон продажи печенья, предлагая проникновенный взгляд на амбиции, командную работу и взросление. На мероприятии пара позировала для фотографий с Эми Редфорд, дочерью покойного Роберта Редфорда.

Принц Гарри, Эми Редфорд и Меган Маркл / © Getty Images

Гарри и Меган выступают в качестве исполнительных продюсеров 91-минутного фильма, который демонстрируется в категории «Семейный дневной сеанс» на кинофестивале «Сандэнс». Режиссером документального фильма выступила Алиса Нахмиас. Этот проект имеет для Меган личное значение, ведь в детстве она была скауткой в ​​Калифорнии, а ее мать Дориа была руководителем отряда.

Меган приехала на фестиваль в черном коротком джемпере и узких брюках-клеш, обула туфли-лодочки на каблуках и сделала светлый маникюр и легкий макияж. Также у нее на пальце было ее помолвочное кольцо и золотой браслет Love от Сartier на запястье. Волосы герцогиня выровняла и уложила.

А накануне принц Гарри, напомним, выступил с резким заявлением после того, как президент США Дональд Трамп заявил о том, что союзники по НАТО «немного отошли в сторону» от линии фронта во время войны в Афганистане.

Принц Гарри в Афганистане / © Associated Press

«В 2001 году НАТО впервые — и единственный раз в истории — применило статью 5», — сказал Гарри, имея в виду пункт о взаимной обороне альянса после терактов 11 сентября. «Это означало, что каждая страна-союзник была обязана поддержать Соединенные Штаты в Афганистане в стремлении к нашей общей безопасности. Союзники откликнулись на этот призыв».

«Я там служил. Там я обрел друзей на всю жизнь. И там я потерял друзей», — продолжил он. «Только в Соединенном Королевстве погибло 457 военнослужащих». Гарри продолжил, подчеркнув долгосрочные последствия войны. «Тысячи жизней изменились навсегда. Матери и отцы хоронили сыновей и дочерей. Дети остались без родителей. Семьи несут на себе бремя расходов», — сказал он. «Об этих жертвах следует говорить правдиво и с уважением, поскольку мы все остаемся едины и верны защите дипломатии и мира».

Принц Гарри в Киеве / © Getty Images

Напомним, в сентябре 2025 гоад принц Гарри впервые посети Киев и был в приятном восторге от столицы Украины.