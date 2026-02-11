Принц и принцесса Брунейские поделились первым фото своей новорожденной дочери

Принц Матин и принцесса Аниша Брунейские

Принц Матин и принцесса Аниша Брунейские опубликовали в Instagram фото девочки, которая появилась на свет 8 февраля и написали в сопроводительном тексте:

«Захра Мариам Болкиах ♥️

Мы с Анишей очень благодарны невероятной команде JPMC за их исключительную заботу и поддержку, и очень признательны всем за добрые пожелания».

На снимке спящего ребенка держит на руках счастливый отец Матин. Это первый ребенок пары.