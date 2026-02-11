- Дата публикации
Принц и принцесса Брунейские поделились первым фото своей новорожденной дочери
Принц Брунея и его супруга недавно стали родителями и поделились первой фотографией своей новорожденной дочери.
Принц Матин и принцесса Аниша Брунейские опубликовали в Instagram фото девочки, которая появилась на свет 8 февраля и написали в сопроводительном тексте:
«Захра Мариам Болкиах ♥️
Мы с Анишей очень благодарны невероятной команде JPMC за их исключительную заботу и поддержку, и очень признательны всем за добрые пожелания».
На снимке спящего ребенка держит на руках счастливый отец Матин. Это первый ребенок пары.