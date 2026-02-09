- Дата публикации
Принц и принцесса Уэльские нарушили молчание по поводу скандального брата короля Чарльза
Принц и принцесса Уэльские заявили, что их мысли по-прежнему сосредоточены на жертвах.
Кенсингтонский дворец подтвердил, что принц и принцесса Уэльские выразили «глубокую обеспокоенность» по поводу продолжающихся разоблачений, связанных со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна и Эндрю Маунтбаттен-Виндзора.
Это первый случай, когда позиция Уильяма и Кейт по поводу этого скандала была публично обнародована, и их мысли «по-прежнему сосредоточены на жертвах», поскольку этот вопрос продолжает волновать монархию.
Представитель Кенсингтонского дворца заявил: «Я могу подтвердить, что принц и принцесса Уэльские глубоко обеспокоены продолжающимися разоблачениями. Их мысли по-прежнему сосредоточены на жертвах», — цитирует его слова журнал Ok!.
Деятельность королевской семьи в последние недели была в значительной степени омрачена продолжающимся скандалом с Эпштейном, который возобновился после публикации властями США огромного массива документов, связанных с покойным педофилом.
Напомним, ранее младший сын королевы Елизаветы II — принц Эдвард — публично высказался о связи его брата с Эпштейном.