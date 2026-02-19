Принц и принцесса Уэльские отказались комментировать арест Эндрю Маунтбеттен-Виндзора

Кейт и Уильям Уэльские с королем Чарльзом / © Getty Images

В свой 66-й день рождения бывший герцог Йоркский был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением в своем нынешнем временном доме Вуд Фарм в Сандрингеме.

Позже днем его брат, король Чарльз, выпустил заявление, в котором сказал, что оказывает полную поддержку полиции и надеется на «справедливый и надлежащий процесс расследования этого вопроса».

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор / © Associated Press

Ожидалось, что принц Уэльский Уильям, как наследник престола, также выпустит заявление в связи с ситуацией, но, как стало известно журналу People, он и его супруга Кэтрин, принцесса Уэльская решили поддержать монарха и не делать собственных отдельных заявлений.

Ранее в этом месяце представитель принца Уильяма и принцессы Кейт, заявил, что они «глубоко обеспокоены» продолжающимися разоблачениями в отношении осужденного за сексуальные преступления Эпштейна, которые продолжают появляться после публикации последней порции документов по делу Эпштейна 30 января.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

«Я могу подтвердить, что принц и принцесса глубоко обеспокоены продолжающимися разоблачениями. Их мысли по-прежнему сосредоточены на жертвах», — заявил пресс-секретарь 9 февраля из Саудовской Аравии, где Уильям находился в то время с официальным визитом.

Также сегодня на публике появилась королева Камилла. Она посетила концертный зал в Лондоне и ей тоже не удалось избежать вопросов об Эндрю.