ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

Принц и принцесса Уэльские покатались на спасательной шлюпке по Темзе

У принца Уильяма и его жены принцессы Кейт сегодня насыщенный день, который они проводят в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Уильям и принцесса Кейт

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

После визита на продовольственный рынок и в пивоварню супруги посетили спасательную станцию Королевской национальной спасательной службы. Там принцу Уильяму разрешили поуправлять спасательной шлюпкой, а Кейт, сидела позади него и рядом с членами команды спасателей.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Уэльские прибыли туда, чтобы больше узнать о важной работе сотрудников и волонтеров RNLI, спасающих жизни на Темзе. И провели там, судя по фотографиям, весьма познавательно время.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Башня — самая загруженная спасательная станция RNLI, работающая 24 часа в сутки, 365 дней в году. Этот визит приурочен к 25-летию службы спасателей RNLI, которые также патрулируют пляжи Великобритании и оказывают поддержку крупным речным мероприятиям.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
78
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie