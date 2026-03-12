Принц и принцесса Уэльские покатались на спасательной шлюпке по Темзе

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

После визита на продовольственный рынок и в пивоварню супруги посетили спасательную станцию Королевской национальной спасательной службы. Там принцу Уильяму разрешили поуправлять спасательной шлюпкой, а Кейт, сидела позади него и рядом с членами команды спасателей.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Уэльские прибыли туда, чтобы больше узнать о важной работе сотрудников и волонтеров RNLI, спасающих жизни на Темзе. И провели там, судя по фотографиям, весьма познавательно время.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Башня — самая загруженная спасательная станция RNLI, работающая 24 часа в сутки, 365 дней в году. Этот визит приурочен к 25-летию службы спасателей RNLI, которые также патрулируют пляжи Великобритании и оказывают поддержку крупным речным мероприятиям.

