Принц и принцесса Уэльские покатались на спасательной шлюпке по Темзе
У принца Уильяма и его жены принцессы Кейт сегодня насыщенный день, который они проводят в Лондоне.
После визита на продовольственный рынок и в пивоварню супруги посетили спасательную станцию Королевской национальной спасательной службы. Там принцу Уильяму разрешили поуправлять спасательной шлюпкой, а Кейт, сидела позади него и рядом с членами команды спасателей.
Уэльские прибыли туда, чтобы больше узнать о важной работе сотрудников и волонтеров RNLI, спасающих жизни на Темзе. И провели там, судя по фотографиям, весьма познавательно время.
Башня — самая загруженная спасательная станция RNLI, работающая 24 часа в сутки, 365 дней в году. Этот визит приурочен к 25-летию службы спасателей RNLI, которые также патрулируют пляжи Великобритании и оказывают поддержку крупным речным мероприятиям.