Принц и принцесса Уэльские с детьми появились на пасхальной службе в Виндзоре

Семья Уэльских на Пасху / © Associated Press

Принц и принцесса Уэльские вместе с детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи были запечатлены фотографами по пути в часовню Святого Георгия в Виндзоре.

Принцесса Кейт сегодня демонстрирует образ в нежных кремовых оттенках. На ней костюм из крепа с кружевной отделкой Self Portrait с поясом на жакете, шляпа c декором в виде дубового листа от Juliette Millinery и кофейные туфли на каблуках Ralph Lauren из телячьей кожи. Волосы Кэтрин распущены и, как всегда, слегка накручены локонами, что делает прическу стильной и простой в то же время. На шее у нее цепочка с крестом, а в ушах серьги-висюльки с жемчугом королевы Елизаветы II и легкий дневной макияж на лице.

Принцесса Шарлотта в этот праздничный день одета в пальто похожего оттенка, и заплела волосы в любимые косички. Принц Уильям и его сыновья — принцы Джордж и Луи — были в классических костюмах, рубашках и галстуках.

Сегодня на религиозной службе семья Уэльских присутствует вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой, принцессой Анной, Питером Филлипсом с его невестой Харриет Сперлинг и их дочерьми, а также принцессой Анной и ее мужем сэром Тимоти Лоуренсом и принцем Эдвардом с сыном Джеймсом Уэссекским.