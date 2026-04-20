Принц Карл Филипп и принцесса София поделились новым фото старшего сына-именинника

Принц Карл Филипп и принцесса София / © Getty Images

Принц Карл Филипп и принцесса София Шведская публично поздравили своего старшего сына в социальных сетях.

«Сегодня мы отмечаем 10-летие нашего любимого Александра», — написали они. К трогательному посланию прилагалась фотография именинника, на которой отчетливо видно его поразительное сходство с матерью.

На снимке юный принц сидит в зеленой футболке и смотрит в камеру с полуулыбкой. Принц Александр родился 19 апреля 2016 года, за ним последовали трое его младших братьев и сестра: Габриэль, которому 8 лет, Джулиан, которому пять и принцесса Инес, ей один год.