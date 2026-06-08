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Принц Карл Филипп покорил сердца поклонников очаровательной фотографией с дочерью — принцессой Инес
Снимком семья поделилась в честь празднования Национального дня Швеции.
На фотографии, опубликованной шведским дворцом, Карл Филипп запечатлен в синем костюме, военно-морской шляпе и черном галстуке, держа на руках свою младшую дочь, которая родилась в феврале 2025 года.
Маленькую Инес держали подальше от камеры, но она выглядела так мило в традиционном платье, выполненном в цветах шведского флага. Ее волосы были мило собраны в хвост резинкой подходящего цвета.
Подпись к изображению гласила: «Желаем вам счастливого национального праздника!», а также содержала эмодзи в виде цветка.
Принцесса Инес — четвертый ребенок Карла Филиппа и принцессы Софии. Супруги приветствовали свою дочь 7 февраля 2025 года, и в этом году, в честь ее первого дня рождения, они поделились милой фотографией девочки. На семейном снимке Инес выглядела очень игриво в милом голубом платье с оборками.
Напомним, в честь праздника кронпринцесса Виктория – сестра Карла Филиппа – также поделилась фотографиями своих детей – принцессы Эстель и принца Оскара.