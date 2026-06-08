Принц Карл Филипп с дочерью принцессой Инес / © instagram.com/prinsparet

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На фотографии, опубликованной шведским дворцом, Карл Филипп запечатлен в синем костюме, военно-морской шляпе и черном галстуке, держа на руках свою младшую дочь, которая родилась в феврале 2025 года.

Маленькую Инес держали подальше от камеры, но она выглядела так мило в традиционном платье, выполненном в цветах шведского флага. Ее волосы были мило собраны в хвост резинкой подходящего цвета.

Принц Карл Филипп с дочерью принцессой Инес / © instagram.com/prinsparet

Подпись к изображению гласила: «Желаем вам счастливого национального праздника!», а также содержала эмодзи в виде цветка.

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Принцесса Инес — четвертый ребенок Карла Филиппа и принцессы Софии. Супруги приветствовали свою дочь 7 февраля 2025 года, и в этом году, в честь ее первого дня рождения, они поделились милой фотографией девочки. На семейном снимке Инес выглядела очень игриво в милом голубом платье с оборками.

Принцесса Инес / © instagram.com/prinsparet

Напомним, в честь праздника кронпринцесса Виктория – сестра Карла Филиппа – также поделилась фотографиями своих детей – принцессы Эстель и принца Оскара.

Принц Карл Филипп и принцесса София с дочерью принцессой Инес / © Getty Images

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