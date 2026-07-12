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Принц Луи демонстрирует свое фирменное озорное поведение на заднем плане семейной фотографии Уэльских
Этими кадрами принцесса Кейт поделилась в их аккаунте в Instagram.
Принцесса опубликовала в Instagram трогательные фотографии со своей семьей после завершения Национального восхождения на три вершины.
Фото были сделаны у подножия горы Ир Виддфа (Сноудон), чтобы отметить выполнение условий для участия в челлендже. Кэтрин завершила челлендж в поддержку благотворительной организации Королевской больницы Марсден, занимающейся борьбой с раком.
На фотографиях младший ребенок Кейт и принца Уэльского, принц Луи продемонстрировал в очередной раз свою озорную натуру, поиграв с собакой его дяди Джеймса Миддлтона.
А на другом трогательном снимке принц Луи держит за руку свою мать после того, как она выполнила задание и пообщалась с остальными членами семьи.
Задача заключалась в том, чтобы за 24 часа покорить самые высокие вершины Шотландии, Англии и Уэльса. Кейт поднялась на шотландскую Бен-Невис высотой 1345 м, на английскую Скафелл-Пайк, достигнув высоты 978 м, и, наконец, на валлийскую Сноудон, или Ир-Виддфа, высотой 1085 м.