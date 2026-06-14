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Принц Луи не остался без внимания публики на параде в честь дня рождения его дедушки — короля Чарльза III
Младший сын Кейт и Уильяма Уэльских — принц Луи — как всегда отличился на параде Trooping the Colour в Лондоне.
Вчера днем британская королевская семья собралась на парад, чтобы отпраздновать день рождения короля Чарльза III.
8-летний принц Луи наблюдал за парадом и пролетом пилотажной группы «Красные стрелы» с балкона Букингемского дворца вместе со своими старшими братом – принцем Джорджем и сестрой – принцессой Шарлоттой.
Луи, одетый в синий костюм, белую рубашку и небесно-голубой галстук, гармонировавший с нарядом его мамы принцессы Кейт, как обычно дурачился и гримасничал, чем, разумеется, привлек внимание публики.
Принцесса Шарлотта, отметим, также дала повод о себе поговорить. Она была одета в очаровательное белое платье, а ее волосы были заплетены красивым бантом, сшитым на заказ брендом Jane Taylor London. Говорят, это был самый большой аксессуар для волос, который когда-либо носила принцесса Шарлотта.