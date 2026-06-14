Принц Луи / © Getty Images

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Вчера днем британская королевская семья собралась на парад, чтобы отпраздновать день рождения короля Чарльза III.

8-летний принц Луи наблюдал за парадом и пролетом пилотажной группы «Красные стрелы» с балкона Букингемского дворца вместе со своими старшими братом – принцем Джорджем и сестрой – принцессой Шарлоттой.

Семья Уэльских на параде Trooping the Colour / © Associated Press

Луи, одетый в синий костюм, белую рубашку и небесно-голубой галстук, гармонировавший с нарядом его мамы принцессы Кейт, как обычно дурачился и гримасничал, чем, разумеется, привлек внимание публики.

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Принцы Джордж и Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принцесса Кейт и принц Луи / © Associated Press

Принцесса Шарлотта, отметим, также дала повод о себе поговорить. Она была одета в очаровательное белое платье, а ее волосы были заплетены красивым бантом, сшитым на заказ брендом Jane Taylor London. Говорят, это был самый большой аксессуар для волос, который когда-либо носила принцесса Шарлотта.

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