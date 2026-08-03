Принц Луи снова главная звезда: младший сын Кейт и Уильяма привлек внимание эмоциональными гримасами

Принц Луи со старшим братом Джорджем / © Getty Images

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Семья принцессы Кейт и принца Уильяма в полном составе посетила Игры Содружества в Глазго. Но снова все взгляды привлек к себе принц Луи.

Восьмилетний мальчик своей любознательностью и хорошо знакомыми поклонникам выражениями лица вновь развлек королевских поклонников.

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Принц Луи / © Getty Images

На этот раз Луи был одет в светло-голубую рубашку Ralph Lauren и темно-синие брюки, однако главной деталью его образа стала яркая шляпа с принтом. Это сувенирный головной убор с надписью Beicio Cymru. Принц не смог устоять перед ним и натянул красную шляпу низко на голову, в какой-то момент почти полностью закрыв глаза, а затем широко улыбнулся, заставив смеяться всех вокруг.

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Именно этот спонтанный момент лучше всего показал, почему младший сын принца и принцессы Уэльских регулярно оказывается в центре внимания во время королевских мероприятий, которые он посещает вместе с семьёй. Если его старший брат Джордж на публике чаще всего выглядит серьёзным и сдержанным, то Луи без колебаний демонстрирует свои эмоции.

Принц Луи / © Getty Images

Напомним, что Луи впервые покорил публику своими гримасами во время празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II.

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