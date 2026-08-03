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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
47
Время на прочтение
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Принц Луи снова главная звезда: младший сын Кейт и Уильяма привлек внимание эмоциональными гримасами

Восьмилетний мальчик в очередной раз покорил всех вокруг.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Принц Луи со старшим братом Джорджем

Принц Луи со старшим братом Джорджем / © Getty Images

Семья принцессы Кейт и принца Уильяма в полном составе посетила Игры Содружества в Глазго. Но снова все взгляды привлек к себе принц Луи.

Восьмилетний мальчик своей любознательностью и хорошо знакомыми поклонникам выражениями лица вновь развлек королевских поклонников.

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

На этот раз Луи был одет в светло-голубую рубашку Ralph Lauren и темно-синие брюки, однако главной деталью его образа стала яркая шляпа с принтом. Это сувенирный головной убор с надписью Beicio Cymru. Принц не смог устоять перед ним и натянул красную шляпу низко на голову, в какой-то момент почти полностью закрыв глаза, а затем широко улыбнулся, заставив смеяться всех вокруг.

Именно этот спонтанный момент лучше всего показал, почему младший сын принца и принцессы Уэльских регулярно оказывается в центре внимания во время королевских мероприятий, которые он посещает вместе с семьёй. Если его старший брат Джордж на публике чаще всего выглядит серьёзным и сдержанным, то Луи без колебаний демонстрирует свои эмоции.

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Напомним, что Луи впервые покорил публику своими гримасами во время празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
47
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