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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Принц Луи снова всех очаровал: милые кадры младшего сына Уэльских с парада Trooping the Colour

Королевские поклонники в восторге от фотографий принцу Луи Уэльского с празднования дня рождения его деда — короля Чарльза III.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Луи

Принц Луи / © Getty Images

Луи известен своими дерзкими выходками на публичных мероприятиях королевской семьи и является неизменным любимцем фанатов на крупных национальных мероприятиях.

На параде Trooping the Colour, который ознаменовал празднование дня рождения короля Чарльза III (монарх на самом деле родился в ноябре, но согласно давней традиции, британские монархи отмечают свой день рождения в июне, когда теплая погода), принц Луи снова был в центре внимания.

Принцесса Уэльская с детьми на параде Trooping the Colour / © Getty Images

Принцесса Уэльская с детьми на параде Trooping the Colour / © Getty Images

Луи был одет, как и его старший брат Джордж в темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук. 7-летний принц мило улыбался, махал рукой публике с балкона Букингемского дворца и обратил на себя внимание фотографов, когда прикрывал лицо руками, едя в карете и сидя рядом со старшим братом.

Мы собрали несколько забавных фотографий принца Луи с парада Trooping the Colour, которые вызвали особое умиление у королевских поклонников.

Принц Луи и принц Джордж / © Getty Images

Принц Луи и принц Джордж / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Король Чарльз и принц Джордж / © Getty Images

Король Чарльз и принц Джордж / © Getty Images

Принц Луи и принц Джордж / © Getty Images

Принц Луи и принц Джордж / © Getty Images

Напомним, сегодня, во всемирный День отца, принц Уильям Уэльский поделился двумя новыми фотографиями со своими тремя детьми в соцсетях.

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