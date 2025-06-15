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Принц Луи снова всех очаровал: милые кадры младшего сына Уэльских с парада Trooping the Colour
Королевские поклонники в восторге от фотографий принцу Луи Уэльского с празднования дня рождения его деда — короля Чарльза III.
Луи известен своими дерзкими выходками на публичных мероприятиях королевской семьи и является неизменным любимцем фанатов на крупных национальных мероприятиях.
На параде Trooping the Colour, который ознаменовал празднование дня рождения короля Чарльза III (монарх на самом деле родился в ноябре, но согласно давней традиции, британские монархи отмечают свой день рождения в июне, когда теплая погода), принц Луи снова был в центре внимания.
Луи был одет, как и его старший брат Джордж в темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук. 7-летний принц мило улыбался, махал рукой публике с балкона Букингемского дворца и обратил на себя внимание фотографов, когда прикрывал лицо руками, едя в карете и сидя рядом со старшим братом.
Мы собрали несколько забавных фотографий принца Луи с парада Trooping the Colour, которые вызвали особое умиление у королевских поклонников.
Напомним, сегодня, во всемирный День отца, принц Уильям Уэльский поделился двумя новыми фотографиями со своими тремя детьми в соцсетях.