Принц Уэльский Уильям сделал важное публичное заявление

Принц Уильям / © Associated Press

Наследник британского престола представит свою экологическую инициативу в оживленном мегаполисе Мумбаи. Мероприятие соберет вместе лидеров в сфере охраны окружающей среды и бизнеса, инвесторов и филантропов, а пять лауреатов получат призовые фонды в размере 1 миллиона фунтов стерлингов каждый, пишет Daily Mail.

Earthshot Prize — это крупнейшая инициатива будущего короля на мировой арене, и он надеется, что она оставит после себя неизгладимое наследие.

Принц Уильям в Бразилии / © Getty Images

Это мероприятие является продолжением прошлогодней церемонии, которая прошла в бразильском Рио-де-Жанейро. Другие церемонии награждения проходили в Кейптауне, Сингапуре, Бостоне и Лондоне.

Одна из причин, по которой принц так хотел провести церемонию награждения в Индии, заключается в том, что именно там проживает больше финалистов и лауреатов, чем в любой другой стране. Он также считает, что, несмотря на проблемы с загрязнением окружающей среды, Индия доказывает, что экологическая ответственность может стимулировать экономический рост, способствуя всему — от чистой энергии и новых технологий до восстановления природы.

«Мы должны и дальше смотреть в будущее с неотложностью и оптимизмом, поэтому я рад, что Мумбаи примет церемонию вручения премии Earthshot Prize в 2026 году», – сказал принц Уэльский.

Уильям и Кейт в Индии в 2016 году / © Getty Images

Пока что не известно присоединится к нему в этой поездке его жена Кейт. Вместе, напомним, они посещали Индию в апреле 2016 года.