Принц Уильям чуть не оконфузился с селфи для поклонницы, она пришла ему на помощь

Принц Уильям с поклонницей / © Getty Images

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Принц и принцесса Уэльские во время своих публичных выходов часто останавливаются, чтобы сделать селфи, обняться и пообщаться с публикой.

Во вторник принц Уильям провел мероприятие «Крикет на Мэлл», посвященное его премии Earthshot Prize, и во время встречи решил поприветствовать поклонников королевской семьи — но одному из них не понравилась его техника селфи.

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Принц Уильям с поклонницей / © Getty Images

Одна из поклонниц передала Уильяму свой телефон, чтобы сделать совместный снимок, но быстро поправила его руку, чтобы обеспечить идеальный ракурс для пары, пишет журнал Hello!. Уильям, похоже, не возражал против такого активного подхода и продолжал улыбаться для фотографии. Восторженная поклонница продолжала болтать с охраной Уильяма, пока член королевской семьи продвигался к следующему в очереди.

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Хотя королевский протокол с годами смягчился, и члены королевской семьи теперь принимают просьбы сделать селфи, некоторые из них все же говорят, то им это не нравится. В основном речь идет о старших членах семьи.

Принц Уильям на этом же мероприятии / © Getty Images

Напомним, вчера король Филипп VI и королева Летиция также делали селфи с людьми во время визита в город Сеута.

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