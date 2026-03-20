Принц Уильям и принцесса Кейт поделились новым портретным фото

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Банкет был организован королем Чарльзом и королевой Камиллой в честь визита президента Нигерии и первой леди, который посетила и чета Уэльских.

Снимок для Кэтрин и Уильяма сделала молодая британско-нигерийская фотограф Кристина Эбенезер перед государственным банкетом в Виндзорском замке.

Пара позировала рядом, озаряя камеру своими улыбками. Кэтрин была в изумрудном платье от Andrew Gn, которое, по-видимому, было отсылкой к флагу Нигерии и в тиаре принцессы Дианы «Узелки любви». Принц Уильям, тем временем, выглядел элегантно в белом галстуке-бабочке и фраке.

Кристина назвала это «настоящей честью» — фотографировать будущего короля и его жену. В заявлении, опубликованном Кенсингтонским дворцом, молодая фотограф сказала:

«Для меня было настоящей честью сотрудничать. Сочетая наше общее творчество с элементами классической портретной фотографии и природы, команда слаженно работала, чтобы запечатлеть этот момент перед государственным банкетом Нигерии — и я глубоко тронута тем, как красиво все это получилось».

Принцесса Кейт и принц Уильям на банкете в Виндзорском замке / © Getty Images

Для фотографа это был не первый ее опыт работы с членом британской королевской семьи. В прошлом году Кристина делала портреты герцогини Эдинбургской к ее 60-летию в ее доме в Бэгшот-Парке. У нее также есть поклонница в королевской семье — леди Амелия Виндзор.