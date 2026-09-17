Принц Уильям и принцесса Кейт в похожих образах приехали с визитом в Ротсей

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

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Принц и принцесса Уэльские, также носящие титулы герцога и герцогини Ротсейских, посетили остров, чтобы поддержать местные сообщества, укрепить связи с жителями и отметить важность волонтерской деятельности.

Кэтрин выглядела элегантно в осеннем наряде. Она надела оливковую водолазку, узкие джинсы-скини с поясом и плащ Burberry набросила сверху, обута принцесса была в коричневые сапоги-челси.

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Принцесса Уэльская / © Associated Press

Ее макияж был свежим и сияющим, а волосы уложены в ее фирменные свободные волны. Кейт улыбалась и была такой счастливой. Принц Уильям также выглядел радостный, на нем была куртка, рубашка, джемпер и брюки, и все было подобрано в цветовой гамме в тон наряда его жены.

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Супруги планируют провести время с местными жителями, в том числе посетить принадлежащий местной общине паб Anchor Tavern, где они узнают о том, насколько важны небольшие, повседневные взаимодействия для построения устойчивых и сплоченных сообществ.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

А еще встретятся с теми, кто работает над защитой окружающей среды на острове Бьют.

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