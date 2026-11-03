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Дата публикации
Категория
Общество
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Принц Уильям категорически не хочет мириться с братом Гарри: друзья Уэльских назвали причину

Принц Гарри признался, что одной из причин его решения вернуться в Великобританию была надежда на примирение со своей семьей.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцы Уильям и Гарри

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

В интервью журналу GQ принц Гарри публично заявил о своем желании помириться со своими королевскими родственниками.

Герцог Сассекский признал, что одной из причин, по которой он и Меган Маркл решили вернуться в Великобританию, было желание быть ближе к своей семье.

Меган и Гарри в Ноттингеме / © Getty Images

Меган и Гарри в Ноттингеме / © Getty Images

В 2020 году пара приняла сенсационное решение отказаться от своих обязанностей старших работающих членов королевской семьи и переехать в США. Живя в Америке пара дала несколько громких интервью и сняли собственный сериал на Netflix под названием «В поисках свободы» (Finding Freedom), посвященный их жизни в королевской семье, где они выдвинули ряд обвинений в адрес своих родственников.

Герцог Сассекский также опубликовал свои мемуары «Запасной», в которых он выдвинул дополнительные обвинения.

Затем, в августе 2026 года, пара объявила о возвращении в Великобританию со своими двумя детьми, Арчи и Лилибет. Сейчас дети учатся в британской школе и по словам Меган им там очень нравится.

Принц Гарри с детьми / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри с детьми / © Instagram Меган Маркл

Теперь герцог Сассекский рассказал журналу GQ о своем опыте переживания горя и выразил надежду наладить отношения со своей семьей после возвращения в Великобританию.

«Некоторые люди не хотят, чтобы все получилось. Я хочу, чтобы все получилось. Учитывая все остальное, что происходит в мире, самое важное — это примирение, вот в чем суть», - сказал принц Гарри.

Как пишет журнал Ok! вражда между двумя братьями не прекратилась после возвращения Гарри из Америки, и Уильям и Кейт тогда заявили, что хотят «смотреть в будущее». Друзья пары сказали, что они хотели избежать «драмы», связанной с возвращением Меган и Гарри.

Вот, что говорят близкие друзья Уэльских об этом:

 «Сейчас принц Уильям не может представить себе восстановление отношений со своим братом. Он по-прежнему глубоко обижен многими вещами, которые принц Гарри публично говорил о нем и других членах семьи».

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

В этом же интервью принц Гарри в трех словах рассказал о состоянии здоровья своего отца - короля Чарльза.

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