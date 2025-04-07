Принц Уильям / © Associated Press

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На днях стало известно, что старший сын короля Чарльза — принц Уильям — обратился к адвокатской компании лорда Мишкона — Mishcon de Reya, которая занималась бракоразводным процессом его родителей — Чарльза и Дианы в 1995 году.

Эта фирма была основана покойным лордом Виктором Мишконом, который был адвокатом принцессы Дианы. И теперь наследник британского престола поручил компании Mishcon de Reya действовать от его имени, отказавшись таким образом от адвокатов своего отца короля Чарльза из Harbottle & Lewis.

Король Чарльз и принц Уильям / © Getty Images

«Уильям хотел действовать самостоятельно. Он не хотел продолжать пользоваться услугами адвокатов отца. Все просто. Он хочет быть сам по себе», — говорит источник, который пожелал остаться неназванным, пишет Daily Mail.

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Решение Уильяма рассматривается в Букингемском дворце как очередной пример его желания пойти по иному пути, нежели его отец. А унаследованное им огромное герцогство Корнуолл после восшествия Чарльза на престол в 2022 году означает, что деньги не имеют значения. Поместье обеспечивает Уильяму годовой доход в размере не менее 20 миллионов фунтов стерлингов (более 25 миллионов долларов) в год.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press