Принц Уильям назвал интересный факт о своей дочери — принцессе Шарлотте
Принцесса Шарлотта Уэльская — ярая поклонница клуба, который предпочитает и ее мать — принцесса Уэльская.
Не секрет, что Уильям и его старший сын принц Джордж — являются фанатами команды «Астон Вилла», а принцесса Шарлотта любит совсем другой клуб.
Как пишет Daily Mail, принц Уэльский заявил, что принцесса Шарлотта болеет за клуб Челси, как и ее мать принцесса Кэтрин.
Недавно принц беседовал со школьниками из начальной школы Нанследан в Ньюквее и, когда одна из девчонок сказала будущему королю, что болеет за «Челси», Уильям ответил: «Моя дочь обожает „Челси“».
Напомним, ранее мы рассказывали, что Шарлотта также имеет хобби, как у ее бабушки принцессы Дианы.