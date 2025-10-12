Принц Уильям объединился с известной супермоделью ради важной миссии: что об этом известно

Принц Уильям и Жизель Бундхен / © Associated Press

Earthshot Prize — это международная премия, которая отмечает смелые идеи, направленные на решение самых серьезных проблем планеты.

Стало известно, что Бундхен присоединится к команде мечты, которая, по всей видимости, является воплощением выдающихся личностей, стремящихся к глобальным переменам: телеведущий и защитник окружающей среды сэр Дэвид Аттенборо, актриса Кейт Бланшетт, шеф-повар Жозе Андрес и генеральный директор Всемирной торговой организации доктор Нгози Оконджо-Ивеала, пишет журнал People.

Принц Уильям / © Associated Press

Она также станет первой бразильянкой в ​​совете — идеальное время для этого, поскольку церемония вручения наград этого года состоится в Рио-де-Жанейро, 5 ноября.

Принц Уэльский посетит несколько мероприятий в Рио, сопутствующих церемонии, прежде чем отправиться на климатическую конференцию ООН в Белене (Бразилия) 6 ноября.

Премия Earthshot Prize призвана привлечь внимание к вдохновляющим и инновационным решениям самых острых экологических проблем планеты, присуждая награды по пяти ключевым направлениям.

Жизель Бундхен отметила, что для нее «большая честь» принять участие в миссии Уильяма.

Жизель Бундхен / © Associated Press

«Защита природы всегда была близка моему сердцу, и я увидела силу объединения мировых сообществ и поддержки инноваций для создания реальных изменений», — сказала она в своем заявлении. «Каждое действие важно, большое или маленькое, и вместе мы можем способствовать переменам, чтобы защитить планету, которую мы называем своим домом», — говорит супермодель.

Жизель уже много лет занимается защитой окружающей среды. Вместе с семьей она создала проект «Чистая вода» на юге Бразилии, где она родилась. Она также участвовала в инициативах, направленных на защиту дикой природы, лесовосстановление и регенеративное сельское хозяйство, а также работала над повышением осведомленности о Программе ООН по окружающей среде.

Жизель Бундхен / © Getty Images

Полгода назад Жизель стала мамой в третий раз, так что сейчас модель также сосредоточена на родительстве.