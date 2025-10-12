- Дата публикации
-
Принц Уильям объединился с известной супермоделью ради важной миссии: что об этом известно
Бразильская супермодель и филантроп — Жизель Бундхен — присоединится к совету премии Earthshot Prize, чтобы помочь выбрать ноябрьских победителей.
Earthshot Prize — это международная премия, которая отмечает смелые идеи, направленные на решение самых серьезных проблем планеты.
Стало известно, что Бундхен присоединится к команде мечты, которая, по всей видимости, является воплощением выдающихся личностей, стремящихся к глобальным переменам: телеведущий и защитник окружающей среды сэр Дэвид Аттенборо, актриса Кейт Бланшетт, шеф-повар Жозе Андрес и генеральный директор Всемирной торговой организации доктор Нгози Оконджо-Ивеала, пишет журнал People.
Она также станет первой бразильянкой в совете — идеальное время для этого, поскольку церемония вручения наград этого года состоится в Рио-де-Жанейро, 5 ноября.
Принц Уэльский посетит несколько мероприятий в Рио, сопутствующих церемонии, прежде чем отправиться на климатическую конференцию ООН в Белене (Бразилия) 6 ноября.
Премия Earthshot Prize призвана привлечь внимание к вдохновляющим и инновационным решениям самых острых экологических проблем планеты, присуждая награды по пяти ключевым направлениям.
Жизель Бундхен отметила, что для нее «большая честь» принять участие в миссии Уильяма.
«Защита природы всегда была близка моему сердцу, и я увидела силу объединения мировых сообществ и поддержки инноваций для создания реальных изменений», — сказала она в своем заявлении. «Каждое действие важно, большое или маленькое, и вместе мы можем способствовать переменам, чтобы защитить планету, которую мы называем своим домом», — говорит супермодель.
Жизель уже много лет занимается защитой окружающей среды. Вместе с семьей она создала проект «Чистая вода» на юге Бразилии, где она родилась. Она также участвовала в инициативах, направленных на защиту дикой природы, лесовосстановление и регенеративное сельское хозяйство, а также работала над повышением осведомленности о Программе ООН по окружающей среде.
Полгода назад Жизель стала мамой в третий раз, так что сейчас модель также сосредоточена на родительстве.