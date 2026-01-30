ТСН в социальных сетях

Общество
79
2 мин

Принц Уильям отказался от давней королевской традиции, когда родился их с Кейт первенец — принц Джордж

Ранее, когда в королевской семье появлялся наследник, а тем более будущий король, его отец выходил в день его рождения к прессе и публике и сообщал об этом.

Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям с принцем Джорджем в день его рождения

Кейт и Уильям с принцем Джорджем в день его рождения / © Associated Press

Когда же Кейт и Уильям Уэльские в июле 2013 года приветствовали своего первого ребенка — сына принца Джорджа, принц Уильям решил отказаться от этой традиции и предпочел появиться перед камерами фотографов на крыльце Lindo Wing больницы Святой Марии в Лондоне, вместе с Кейт и их новорожденным малышом.

В книге Роберта Джобсона «Кэтрин, принцесса Уэльская», автор пишет:

Кейт и Уильям с принцем Джорджем в день его рождения 22 июля 2013 года / © Getty Images

Кейт и Уильям с принцем Джорджем в день его рождения 22 июля 2013 года / © Getty Images

«Уильям отказался от традиции, они хотели выйти всей семьей и сообщить всему миру про рождение сына и то, как они счастливы».

«Мы с Уильямом прекрасно понимали, что все находились в приятном волнении, и мы невероятно благодарны людям за поддержку, и я считала важным поделиться нашей радостью и благодарностью с людьми. В то же время мы были неопытны и переживали столько разных эмоций», — говорила Кэтрин.

Кейт и Уильям с принцем Джорджем в день его рождения 22 июля 2013 года / © Associated Press

Кейт и Уильям с принцем Джорджем в день его рождения 22 июля 2013 года / © Associated Press

Представ перед публикой, принц стоял очень близко к жене, которая держала на руках сына и сказал журналистам: «Это очень особенные чувства», а после, подтвердив уже появившийся в прессе слух о том, что принц Джордж родился чуть позже предполагаемого срока сказал: «Я потом ему объясню, что опаздывать не хорошо».

Кейт и Уильям с принцем Джорджем в день его рождения 22 июля 2013 года / © Associated Press

Кейт и Уильям с принцем Джорджем в день его рождения 22 июля 2013 года / © Associated Press

Напомним, в июле 2026 года принцу Джорджу исполнится уже 13 лет. И его ждет новый и очень важный этап в жизни.

79
