Принц Уильям и королева Елизавета II / © Getty Images

В третью годовщину смерти королевы, принц и принцесса Уэльские отправились в Саннингдейл и посетили Национальную федерацию женских институтов.

Визит был организован в честь многолетнего сотрудничества покойной королевы с организацией. Во время визита Уильяма и Кейт пообщались с королевской семьи пообщались с членами Института и поделились историями о покойной Елизавете II.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

«Прошло три года с тех пор, как умерла моя бабушка. Она играла большую роль в жизни WI и много говорила об этом. Я впервые здесь и впервые знакомлюсь с WI, так что для меня это огромная честь».

Он попросил членов клуба поделиться воспоминаниями о покойной королеве и позже сказал им: «Не могу поверить, что прошло уже три года — это пролетело так быстро», и они поговорили о страсти его бабушки к лошадям и коневодству, пишет express.co.uk.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Принц также рассказал, что у Елизаветы II был «старый iPad», который она использовала, чтобы наблюдать за рождением своих жеребят с помощью удаленной камеры, добавив, что «много жеребят рождалось в Сандрингеме».

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Королева Елизавета II, напомним, очень любила лошадей и ездила верхом практически до самой смерти в 2022 году.