Принц Уильям поделился неожиданным откровением об очень личном моменте: что сказал сын короля Чарльза
Недавно наследник британского престола принял участие в записи специального эпизоде сериала Юджина Леви на Apple TV+ «Неохотный путешественник».
Принц Уильям пригласил ведущего на прогулку по Виндзору и рассказал, почему это место является для него таким особенным.
В одной из сцен Юджин спрашивает 43-летнего принца Уильяма, скучает ли он по своей бабушке, Ее Величеству королеве Елизавете II, на что принц Уэльский отвечает:
«Да, на самом деле, скучаю по бабушке и дедушке. С тех пор многое изменилось, и ты как будто думаешь о том, что их больше нет, и особенно о Виндзоре, ведь для меня Виндзор — это она. Ей здесь очень нравилось, она проводила здесь большую часть времени. Сегодня, показывая вам окрестности, я стараюсь показать все именно так, как она хотела бы, чтобы вы увидели. У нее здесь также были лошади, и вы можете себе представить, что для нее это было очень важно, поэтому ей здесь и нравилось», — сказал наследник, цитирует его слова Hello!
Королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал, 8 сентября 2022 года, спустя 17 месяцев после кончины своего любимого мужа, герцога Эдинбургского. Спустя три года стала известна официальная причина ее кончины и это была совсем не старость.