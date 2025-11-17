Принц Уильям поделился откровением о жене принцессе Кейт и их детях

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Выступая на бразильском телевидении, принц Уильям рассказал о том, как они с женой пережили несколько трудных месяцев, когда Кейт Миддлтон боролась с раком.

Принц Уэльский рассказал о «сложных вопросах» и трудностях, с которыми он и его жена столкнулись, рассказывая своим троим маленьким детям о диагнозе принцессы Уэльской.

В откровенном разговоре с бразильским телеведущим Лучано Хаком в кабинке канатной дороги во время его пятидневной поездки в эту латиноамериканскую страну на прошлой неделе Уильям рассказал о том, как они с женой пережили несколько трудных лет, и дал редкую возможность заглянуть в семейную жизнь, пишет express.co.uk.

Принц Уэльский сказал, что они с Кейт откровенно рассказали 12-летнему принцу Джорджу, 10-летней принцессе Шарлотте и семилетнему принцу Луи о борьбе принцессы с раком. «Каждая семья переживает трудные времена и вместе преодолевает трудности», — сказал он. «То, как вы справляетесь с этими моментами, имеет решающее значение. Мы решили рассказать нашим детям все — и хорошие, и плохие новости».

Кейт и Уильям Уэльские с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи / © Associated Press

«Мы объясняем им, почему происходят те или иные вещи и почему они могут расстраиваться. Многие вопросы могут остаться без ответа — думаю, все родители через это проходят. Нет никаких четких правил для родителей, и мы решили говорить обо всем», - сказал Уильям.

Напомним, принцесса Кейт смело рассказала миру, что в марте 2024 года ей поставили диагноз неизвестной формы рака, всего через несколько недель после того, как ее свекр, король Чарльз, получил такой же диагноз. Тогда Кэтрин записала видеообращение к публике, в котором сказала, что им нужно было время, чтобы осмыслить новость и объяснить Джорджу, Шарлотте и Луи, что происходит.

Король Чарльз, принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Напомним, ранее принц Уильям рассказал в беседе с канадским актером Юджином Леви о том, что для него является самым главным в жизни.