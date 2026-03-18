Принц Уильям попал в забавную ситуацию во время участия в велопробеге

Принц Уильям

Пробег состоялся в день, когда его жена принцесса Уэльская Кэтрин посещала парад в честь Дня Святого Патрика в казармах Монс.

В видеоролике, опубликованном в социальных сетях королевской пары, 43-летний принц Уэльский присоединился к Джеймсу во время живописной поездки по Южному Йоркширу. Уильям сидел позади Джеймса на велосипеде в полностью черном велосипедном костюме и красном шлеме.

В какой-то момент поездки они проехали мимо группы детей, которых Джеймс поприветствовал, а затем, указав назад, крикнул: «Это принц Уильям!». Пока Джеймс вслух объяснял, почему толпа, вероятно, ему не верит, Уильям сказал ему: «Они думают, что ты сошел с ума». Когда Джеймс попытался снова указать на принца, Уильям ответил: «У него галлюцинации», на что они оба рассмеялись.

Отметим, Джеймс собирает деньги для Comic Relief, британской благотворительной организации, которая ежегодно проводит акцию Red Nose Day и собирает средства для решения проблем бездомности, бедности и психического здоровья во всем мире. На данный момент Джеймсу собрано более 1,2 миллиона долларов, пишет People.

«Ты подал пример того, как нужно помогать другим», — сказал Уильям Джеймсу. «В этом-то и вся суть. Это значит посвятить часть своего времени волонтерской работе, немного пострадать самому и поддержать других. В нашей стране это очень хорошо получается, — продолжил он, — но мы недостаточно об этом говорим. Этот вызов помогает всем это увидеть. И это потрясающая командная работа. Огромное спасибо, Грег».

Принц Уэльский и сам помогает бездомным, продолжая дело, начатое много лет назад его мамой принцессой Уэльской Дианой.