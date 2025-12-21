Принц Уильям с сыном Джорджем / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Во время визита будущий король — принц Джордж — оставил запись в книге посетителей прямо под подписями своего отца и покойной бабушки, принцессы Дианы, которые посещали организацию в 1993 году.

На странице принца и принцессы Уэльских поделились фотографиями.

Принцесса Диана водила Уильяма и его младшего брата, принца Гарри, в одну и ту же благотворительную организацию, когда Уильяму было примерно столько же лет, сколько сейчас его старшему сыну.

По данным благотворительной организации, Уильям впервые посетил «Проход» со своей матерью, когда ему было 11 лет, и с тех пор это место остается центральным элементом общественной жизни Уильяма. В 2019 году он официально стал королевским покровителем организации, пишет журнал People.

«Мои детские визиты в это место оставили у меня глубокое и неизгладимое впечатление — они показали мне, насколько важно обеспечить уважительное, достойное и доброе отношение ко всем членам нашего общества, особенно к самым бедным, и предоставить им возможности для реализации своего потенциала в жизни», — поделился тогда Уильям.

Во время визита Уильям и Джордж помогли собрать продуктовые наборы и испечь кексы для подопечных организации The Passage, присутствовавших на обеде. Они также помогли украсить рождественскую елку, которая ранее в этом месяце использовалась для украшения Вестминстерского аббатства к рождественскому концерту принцессы Кейт.