Принц Уильям посетил с сыном Джорджем организацию, в которой бывал со своей мамой принцессой Дианой: дворец поделился фото
12-летний принц Джордж помогал раздавать еду на рождественской вечеринке благотворительной организации The Passage, которую принц Уильям раньше посещал вместе со своей матерью, принцессой Дианой много лет назад.
Во время визита будущий король — принц Джордж — оставил запись в книге посетителей прямо под подписями своего отца и покойной бабушки, принцессы Дианы, которые посещали организацию в 1993 году.
На странице принца и принцессы Уэльских поделились фотографиями.
Принцесса Диана водила Уильяма и его младшего брата, принца Гарри, в одну и ту же благотворительную организацию, когда Уильяму было примерно столько же лет, сколько сейчас его старшему сыну.
По данным благотворительной организации, Уильям впервые посетил «Проход» со своей матерью, когда ему было 11 лет, и с тех пор это место остается центральным элементом общественной жизни Уильяма. В 2019 году он официально стал королевским покровителем организации, пишет журнал People.
«Мои детские визиты в это место оставили у меня глубокое и неизгладимое впечатление — они показали мне, насколько важно обеспечить уважительное, достойное и доброе отношение ко всем членам нашего общества, особенно к самым бедным, и предоставить им возможности для реализации своего потенциала в жизни», — поделился тогда Уильям.
Во время визита Уильям и Джордж помогли собрать продуктовые наборы и испечь кексы для подопечных организации The Passage, присутствовавших на обеде. Они также помогли украсить рождественскую елку, которая ранее в этом месяце использовалась для украшения Вестминстерского аббатства к рождественскому концерту принцессы Кейт.