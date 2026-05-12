Принц Уильям пошутил про свои "мешки под глазами" на садовой вечеринке во дворце
Принц и принцесса Уэльские устроили вечеринку в саду Букингемского дворца в пятницу, 8 мая, где рассказали гостям, что накануне поздно вечером смотрели футбольный матч.
Любимая команда принца Уильяма «Астон Вилла» одержала победу, выведшую их в финал Лиги Европы. 43-летний наследник лично поддерживал команду на трибунах, а 44-летняя принцесса Кейт смотрела игру дома со своими детьми: 12-летним принцем Джорджем, 11-летней принцессой Шарлоттой и 8-летним принцем Луи.
Принцесса Кейт заявила на вечеринке в саду, что дети хотели пойти с отцом на матч в четверг вечером: «Они хотели пойти на матч, но мы разрешили им остаться допоздна и посмотреть его дома», - прокомментировала она, цитирует ее слова People.
Принцесса Уэльская добавила, что ее муж не боится громко выражать свое недовольство, когда смотрит матчи «Астон Виллы» по телевизору, и их дети следуют его примеру.
«Они все так сильно шумят, даже Луи», — сказала она, как сообщает издание.
Принц Уильям тем временем признался, что после ночного спортивного мероприятия у него появились «мешки под глазами» перед садовым приемом в Букингемском дворце, куда были приглашены тысячи гостей на чай и пирожные в знак признания их заслуг перед обществом.