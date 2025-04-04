- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 1 мин
Принц Уильям прервал их с Кейт отпуск, чтобы сделать важное заявление: что он сказал
Принц и принцесса Уэльские находятся сейчас в загородном доме в Норфолке так как у их детей пасхальные каникулы.
Принц Уэльский вышел на связь, чтобы объявить о том, где состоится учрежденная им экологическая премия Earthshot Prize Awards в 2025 году.
Впервые церемония посвященная охране окружающей среды, пройдет в Бразилии, в Рио-де-Жанейро в ноябре 2025 года. В том же месяце Бразилия примет саммит ООН по изменению климата Cop30.
Ожидается, что присутствие принца Уильяма на церемонии вручения премии Earthshot Prize будет подтверждено ближе к моменту ее проведения.
«Когда мы привозим премию Earthshot в Бразилию, страну, богатую биоразнообразием и экологическими инновациями, мы видим новый импульс для новых идей, направленных на создание более здоровых и безопасных способов прожить нашу жизнь. Для нас большая честь рассказать о людях, которые делают наш мир лучше для нас и наших детей», — сказал Уильям в своем обращении, опубликованном в Instagram.
Напомним, принц Уэльский присутствовал на последних четырех церемониях — в Кейптауне в 2024 году, в Сингапуре в 2023 году, в Бостоне в 2022 году и на инаугурационной церемонии в Лондоне в 2021 году. Принцесса Кейт присоединилась к своему мужу на мероприятиях в Лондоне и Бостоне.