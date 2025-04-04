ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
253
Время на прочтение
1 мин

Принц Уильям прервал их с Кейт отпуск, чтобы сделать важное заявление: что он сказал

Принц и принцесса Уэльские находятся сейчас в загородном доме в Норфолке так как у их детей пасхальные каникулы.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Принц Уэльский вышел на связь, чтобы объявить о том, где состоится учрежденная им экологическая премия Earthshot Prize Awards в 2025 году.

Впервые церемония посвященная охране окружающей среды, пройдет в Бразилии, в Рио-де-Жанейро в ноябре 2025 года. В том же месяце Бразилия примет саммит ООН по изменению климата Cop30.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Ожидается, что присутствие принца Уильяма на церемонии вручения премии Earthshot Prize будет подтверждено ближе к моменту ее проведения.

«Когда мы привозим премию Earthshot в Бразилию, страну, богатую биоразнообразием и экологическими инновациями, мы видим новый импульс для новых идей, направленных на создание более здоровых и безопасных способов прожить нашу жизнь. Для нас большая честь рассказать о людях, которые делают наш мир лучше для нас и наших детей», — сказал Уильям в своем обращении, опубликованном в Instagram.

Напомним, принц Уэльский присутствовал на последних четырех церемониях — в Кейптауне в 2024 году, в Сингапуре в 2023 году, в Бостоне в 2022 году и на инаугурационной церемонии в Лондоне в 2021 году. Принцесса Кейт присоединилась к своему мужу на мероприятиях в Лондоне и Бостоне.

Кейт и Уильям на церемонии в Бостоне / © Associated Press

Кейт и Уильям на церемонии в Бостоне / © Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie